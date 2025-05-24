竹市光武國中西班牙走讀20.行前課程 走進市區結合實境與古蹟

新竹市光武國中西班牙走讀20.行前課程，今天走進市區結合實境與古蹟，所有師生冒雨挑戰15及25公里走讀訓練。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市光武國中一群師生去年夏天完成首次跨越國際的西班牙120公里朝聖走讀行程，除走訪世界文化遺產、結識來自世界各國友人，更徒步完成120公里挑戰與學習。今年第2屆的西班牙走讀課程即將再度啟程，學校也歷時9個月的行前課程訓練，並在今明兩天進入最終實測階段，47名學生和10名老師，走進竹市區進行15公里與25公里的實地健行訓練，雖下著傾盆大雨，但學生撐傘穿雨衣，冒雨走進市區，展開在地古蹟與文化景觀探索，更將城市設計成「實境文化任務遊戲」，學生伴雨走進城市穿梭探索、破關各個謎題，用腳與心認識城市，感受家鄉文化厚度。

新竹市光武國中西班牙走讀20.行前課程，今天走進市區結合實境與古蹟，所有師生冒雨挑戰15及25公里走讀訓練。（記者洪美秀攝）

新竹市光武國中西班牙走讀20.行前課程，今天走進市區結合實境與古蹟，所有師生冒雨挑戰15及25公里走讀訓練。（記者洪美秀攝）

學生走進新竹東門城、新竹火車站、新竹州圖書館、美術館、城隍廟等文化古蹟，明天則走讀玻工館、南大路警察宿舍、長和宮、鄭氏家廟、境福宮、槺榔驛，徒步足跡從光武國中延伸至南寮地區，每一站皆透過數位app搭配導覽解說、任務指引與知識挑戰，讓學生沉浸式進入城市時光走廊。

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新竹市光武國中西班牙走讀20.行前課程，今天走進市區結合實境與古蹟，所有師生冒雨挑戰15及25公里走讀訓練。（記者洪美秀攝）

新竹市光武國中西班牙走讀20.行前課程，今天走進市區結合實境與古蹟，所有師生冒雨挑戰15及25公里走讀訓練。（記者洪美秀攝）

校長黃信騰說，今年西班牙走讀8月2日出發，學校去年11月起就展開行前課程，共有金融、文史、生態、西班牙語、英文、藝術、裝備、科技、議題探究及體能等10種課程，涵蓋體能、語言、歷史文化、國際理解、生態生活、永續行動等6大面向，今明兩天實地測驗及6/28、29是兩天一夜的總測驗，測驗中也納入「城市中的朝聖」概念，讓學生感受文化不僅存在於遙遠的歐洲，也存在於自己生活的城市家鄉巷弄間。

新竹市光武國中西班牙走讀20.行前課程，今天走進市區結合實境與古蹟，所有師生冒雨挑戰15及25公里走讀訓練。（記者洪美秀攝）

參與學生表示，此次實境遊戲結合古蹟走讀，比想像中更有趣、更有挑戰，走進東門圓環時，才知道原來這裡藏著解謎線索，比課堂聽故事更有感，且新竹城市很有故事。

新竹市光武國中西班牙走讀20.行前課程，今天走進市區結合實境與古蹟，所有師生冒雨挑戰15及25公里走讀訓練，並進行相關的實境解謎行程。（記者洪美秀攝）

黃信騰表示，讓課本下課，讓世界上課是學校推動國際教育的核心理念。希望學生不是只為出國而準備，而是為世界公民的素養而準備，透過實地探索，在文化、體力與人際合作中，走出素養與視野。從走讀新竹開始，孩子將學會觀察、探索與尊重，並用腳步學習，走進世界，帶著世界回新竹。

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