梧棲五七藝文季鐵馬采風 鰲港杯書法寫生比賽熱鬧登場

梧棲五七藝文季-鐵馬采風暨廉能透明宣導活動，在大雨之前出發。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕梧棲五七藝文季本月登場，今日梧棲區公所攜手台中港務警察總隊等多單位，於今（24）日在台中港區舉辦「梧棲五七藝文季-鐵馬采風暨廉能透明宣導活動」。

另外，梧棲農會舉行的鰲港杯農村青少年書法寫生比賽上午登場，幼稚園與國小學童盡情揮筆，展現才藝。

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鰲港杯農村青少年書法寫生比賽吸引家長跟孩童參賽。（記者張軒哲攝）

台中港區清晨陽光時隱時現，一行人在大雨來臨之前，沿著環港北路與北堤路多條自行車路線騎乘，欣賞港區海天一色蔚藍風光。活動現場設置豐富多元的宣導攤位，透過互動遊戲和闖關活動，讓參與者在輕鬆愉快的氛圍中學習反詐技巧與廉政知識，場面熱鬧。

鰲港杯農村青少年寫生及書法比賽連續30年舉辦，今年活動共吸引上千名學童踴躍參與，現場洋溢著青春與創意的氣息。此次比賽以「自然生態」為主題，鼓勵孩子們用畫筆捕捉港區的風景與日常點滴，不僅讓參賽者貼近在地環境，也在藝術創作中發掘對家鄉的情感連結。梧棲區農會總幹事吳柏慧表示，透過書法與繪畫活動，培養孩子們的觀察力與創造力，相信手中握筆的孩子，心中也握著未來的方向。

幼兒園大班學童參加鰲港杯書法寫生比賽，笑容可愛。（記者張軒哲攝）

清水區大秀國小三年級鄭姓男童跟就讀大班的弟弟，兄弟是海線地區寫生繪畫比賽常勝軍，阿公鄭義忠表示，孩童過度依賴手機與平板，反而減少了閱讀與戶外活動的時間，為了減少孫子假日在家滑手機與平板，以免影響視力，常幫他們報名寫生比賽，激發聯想與創意。

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