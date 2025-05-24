國家兒童未來館預計2030年完工 雛形「願景館」先開幕邀請兒童參與設計

中央預計在新北市板橋區板橋車站旁建設國家兒童未來館，預計2030年完工，為使兒童能夠參與設計，率先在選址建置「願景館」，今（24）日起開館。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕中央預計在新北市板橋區板橋車站旁建設國家兒童未來館，預計2030年完工，為使兒童能夠參與設計，率先在選址建置「願景館」，今（24）日起開館，同步舉行開幕首展。行政院長卓榮泰出席表示，此建設以兒童為核心，代表國家對兒童的主體性、未來兒童公共參與的更上一層樓。新北市長侯友宜說，市府2月已收到建照申請，5月29日要進行都市計畫審議，新北市有責任協助中央將此建設到位，盼今年完成都計審議、明年開工。

中央預計在新北市板橋區板橋車站旁建設國家兒童未來館，預計2030年完工，為使兒童能夠參與設計，率先在選址建置「願景館」，今（24）日起開館。（記者黃子暘攝）

卓榮泰指出，未來館一開始就主張要以人為本、以兒童為核心、主體，要用兒童的視野設計未來館，這代表著國家對兒童主體性、未來兒童公共參與的進步，也符合總統賴清德所說的，從「健康台灣到均衡台灣」；國內目前兒童文化空間確實不足，以兒童為主體性的更少之又少，盼大家藉由未來館雛形的願景館進行試驗、探索，填補孩子的未來與大人過去空白的兒童記憶。

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中央預計在新北市板橋區板橋車站旁建設國家兒童未來館，預計2030年完工，為使兒童能夠參與設計，率先在選址建置「願景館」，今（24）日起開館。（記者黃子暘攝）

卓榮泰表示，「這是一個以國家力量建設的兒童未來館」，盼明年順利動工，建設的5年內，社會進步會非常快，文化也會改變許多，人們的視野也會不同，所以未來館內部要如何設計，需以未來兒童需求為考量，應該給予更大、更年輕、更專屬於兒童的視野與設計。

中央預計在新北市板橋區板橋車站旁建設國家兒童未來館，預計2030年完工，為使兒童能夠參與設計，率先在選址建置「願景館」，今（24）日起開館。（記者黃子暘攝）

侯友宜說，他每天路過未來館用地，為滿足民眾轉乘需求，用地現況為停車場，停滿了機車，21年的打拚後終於有了結果，要完成這項建設並非易事，中央出土地、預算，並主導規劃、設計等，新北市有機會參與協助，更是與有榮焉、有責任要把未來館做好，盼未來館帶動地方繁榮。

侯友宜指出，新北市在2月已收到建照申請，並已開始辦理初步審查，持續與文化部溝通需要補正處，29日要開始做都計審議，他日日關心相關進度，並也責成市府團隊儘速完成相關作業，盼明年就能順利開工。

中央預計在新北市板橋區板橋車站旁建設國家兒童未來館，預計2030年完工，為使兒童能夠參與設計，率先在選址建置「願景館」，今（24）日起開館。（記者黃子暘攝）

文化部長李遠說，建築師伊東豊雄一直希望未來館的設計能加入兒童參與的部分，「兒童想要什麼，隨時把計畫給他，他就修正」，因此文化部利用一個既有的建築先打造成願景館，孩子在其中可以了解、參與未來館的設計，當這名孩子長大了，還能告訴自己的孩子「他曾經參與設計的兒未館蓋好了」，這就是願景館建置的目的，雖然面積小，但是就如同小小的台灣，雖然經過許多苦難，卻因為大家的團結，都能一起克服。

中央預計在新北市板橋區板橋車站旁建設國家兒童未來館，預計2030年完工，為使兒童能夠參與設計，率先在選址建置「願景館」，今（24）日起開館。（記者黃子暘攝）

卓榮泰表示，此館當年由時任行政院長蘇貞昌宣布進行建設，火車已經發車，就要平順、有效率地開到終點站，感謝侯友宜與立委張宏陸、蘇巧慧、張雅琳協助推動建設。

中央預計在新北市板橋區板橋車站旁建設國家兒童未來館，用地現為停車場。（記者黃子暘攝）

文化部補充，願景館開幕首展「我跟大家說一個祕密」，希望藉由兒童對於「祕密」的想像與好奇，帶領大眾探索未來館的建築秘密，並邀請大家一起參與「祕密基地」的規劃與設計；此外，願景館內外都將成為兒童探索的空間，將持續辦理包含表意、創作、建築、等各類參與式工作坊，希望讓孩子與未來館一起「長大」；願景館開放時間為每週六、日上午10點到下午4點半，詳情可洽未來館籌備處官網。

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