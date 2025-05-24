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宜蘭壯圍老屋辦走讀 串聯5大聚落集章換好禮

2025/05/24 14:02

宜蘭縣府辦壯圍老屋走讀活動，邀請遊客走訪土礱間改造的共享攝影棚，並與在地青年座談，深入體驗地方文化底蘊。（宜蘭縣政府提供）宜蘭縣府辦壯圍老屋走讀活動，邀請遊客走訪土礱間改造的共享攝影棚，並與在地青年座談，深入體驗地方文化底蘊。（宜蘭縣政府提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭壯圍老屋活化成為農村創生新亮點，縣政府舉辦走讀活動，以在地小旅行方式串聯5大聚落及8處景點，只要走訪集章就能兌換好禮，今天舉行暖場體驗大獲好評，除走訪宜蘭唯一女媧娘娘廟，還能踏尋改造後的老舊理髮廳，感受地方青創活力。

宜蘭縣府投入「蘭陽老屋新生命」計畫，盤點縣內閒置老屋後，引進新創人才進行改造並進駐，成功為悄然無聲的社區重新注入新生命，促進地方創生群聚及外擴效應，5月29日到6月4日將舉辦「壯圍不打烊」採點活動，讓更多民眾了解老屋活化故事。

宜蘭壯圍老屋活化成為農村創生新亮點，縣政府舉辦走讀活動，以在地小旅行方式串聯5大聚落及8處景點，邀民眾走訪集章兌換好禮。（宜蘭縣政府提供）宜蘭壯圍老屋活化成為農村創生新亮點，縣政府舉辦走讀活動，以在地小旅行方式串聯5大聚落及8處景點，邀民眾走訪集章兌換好禮。（宜蘭縣政府提供）

為期7天巡禮活動前，今天先舉行暖場走讀，邀請遊客走訪由藝術家改造的舊理髮廳、土礱間改造的共享攝影棚、宜蘭唯一女媧娘娘廟等處，並與在地青年座談，深入體驗壯圍的文化底蘊。29日至6月4日的走讀中，另規劃包括展覽、食農課程及手作體驗，其中6月3日恰逢補天宮夜間煙火秀，將會有最熱鬧的夜空盛會。

縣府指出，據點遍布鄉間角落，民眾可沿著聚落動線，探索不同主題的老屋與創生空間，包括以攝影與展演為核心的「時光窩窩」、在地甜點品牌「藏甜手作坊」，還有結合米食體驗的「微棲所真食感受」以及關注兒童議題的獨立書店「嶼伴書間」等。

縣府指出，參加活動並完成指定任務者，還可兌換贈品或獲得消費折扣等好禮，相關報名資訊可至蘭陽老屋新生命臉書查詢，希望透過免費走讀活動，讓更多人看見青年返鄉後的創新實踐與老屋再生的可能性，感受宜蘭在地文化的獨特溫度。

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