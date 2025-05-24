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客委會支持 屏縣高樹鄉立圖書館全新改造完成 今天啟用

2025/05/24 16:56

屏東縣高樹鄉立圖書館空間改造工程落成，今天由客委會主委古秀妃等人剪綵啟用。（圖由高樹鄉公所提供）屏東縣高樹鄉立圖書館空間改造工程落成，今天由客委會主委古秀妃等人剪綵啟用。（圖由高樹鄉公所提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣高樹鄉立圖書館空間改造工程獲客委會補助約2,500萬元經費，今（24）日落成啟用，不僅閱讀與學習空間獲優化，更以「文化發電機」為核心理念，打造結合悅讀、悅聽、親子遊戲與客家文化傳承的多功能平台，落實客委會推動的「客家文化生活圈」精神，為地方文化注入新活力，鄉親參觀後讚嘆「好美好舒服！」。

屏東縣高樹鄉立圖書館空間改造工程落成啟用，安排多項精采活動，大小朋友開心參與。（圖由高樹鄉公所提供）屏東縣高樹鄉立圖書館空間改造工程落成啟用，安排多項精采活動，大小朋友開心參與。（圖由高樹鄉公所提供）

今天高樹鄉立圖書館空間改造工程落成啟用典禮，由行政院客委會主委古秀妃、立委鍾佳濱、屏縣府客務處長李明宗、長照處副處長田禮芳、縣議員何春美、高樹鄉長梁正翰、高樹鄉民代表會副主席陳美棉、里港警分局分局長温基興等人共同剪綵，和鄉親們一起見證高樹藝文新地標的誕生。

客委會主委古秀妃表示，高樹的圖書館改造是補助計畫四鄉鎮中第一個完成，希望這個環境可以讓高樹的鄉親有更多文藝休憩的地方。

擁有嶄新的圖書館空間，小朋友開心對高樹鄉長梁正翰比出勝利手勢。（圖由高樹鄉公所提供）擁有嶄新的圖書館空間，小朋友開心對高樹鄉長梁正翰比出勝利手勢。（圖由高樹鄉公所提供）

高樹鄉長梁正翰也說，這座新地標是由中央、地方政府合力改建而成，還有在地民意代表四處奔走，讓高樹能擁有這麼好的藝文空間並順利完工，接下來在圖書館內，高樹鄉公所也會不斷舉辦活動，讓文化軟實力能夠充斥整個高樹，未來也希望能夠爭取「屏東總圖─客家分館」設立於高樹地區。

高樹鄉圖書館改造工程落成，在地學子演出獲好評。（圖由高樹鄉公所提供）高樹鄉圖書館改造工程落成，在地學子演出獲好評。（圖由高樹鄉公所提供）

為展現改造完成的圖書館多功能藝文空間，今天安排了手做DIY課程、電影觀賞及表演，4樓圖書區還有客語繪本說故事，讓民眾選擇自己喜愛的親子活動參與。

另外在戶外紅磚廣場也發放限量美食兌換券，準備在地美食供鄉親享用，鄉公所也特別設計各館室的集章闖關遊戲，完成闖關的民眾就可兌換印有「屏東最北、高樹最美」的精美紀念書袋，書袋展現客庄重視教育、崇尚讀書、追求知識的精神。

全新改造的屏東縣高樹鄉立圖書館設有客家書籍專區，客委會主委古秀妃（中）特別參觀館內設施，左為屏東縣府客家事務處長李明宗、右為高樹鄉長梁正翰。（圖由高樹鄉公所提供）全新改造的屏東縣高樹鄉立圖書館設有客家書籍專區，客委會主委古秀妃（中）特別參觀館內設施，左為屏東縣府客家事務處長李明宗、右為高樹鄉長梁正翰。（圖由高樹鄉公所提供）

為豐富高樹地區地藝文品質，更推出「溫馨五月─看電影學母語」活動，今天下午播放文創動畫《諸葛四郎大戰魔鬼黨》華語場，現場發放爆米花，增添觀影樂趣。3樓展演室更有高樹國中管樂隊、打嘴鼓及客家山歌等在地團體演出，呈現高樹鄉豐富多元的客家藝文風采。

高樹鄉立圖書館全新空間不僅提升教育資源與學習環境，也打造友善的無障礙環境、親子友善空間，將成為地方文化創生與交流的重要據點。同時，屏東縣府長期照護處也在此設立長照高樹分站，讓新啟用的圖書館更全方位服務從長至幼的高樹鄉親。

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