十三行博物館打造山林獵場與鳥人賽 考古生活節明日續攤

新北考古生活節以「山海競技」為主題於十三行博物館開幕。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立十三行博物館今（24）日舉行「新北考古生活節」，以「山海競技」為主題，集結日本、韓國、越南、泰國及土耳其等國際單位，攜手國內學術機構打造跨國考古盛會。現場推出「山林獵場體驗區」、「鳥人爭奪賽」等創新活動，並設置逾70個互動攤位與綠色市集，吸引民眾搶先體驗史前競技文化與永續理念，活動持續至明（25）日。

「山林獵場」讓民眾體驗史前狩獵、採集、漁撈的技巧與智慧。（記者羅國嘉攝）

新北市政府副秘書長張其強表示，考古就是生活，生活即是考古，今年新北考古生活節特別呼應雙北世界壯年運動會，以「山海競技」串聯史前狩獵技藝與現代運動精神，更匯集國內外學術單位，深化新北的國際文化交流。同時，隨著淡江大橋即將通車，八里將成為新北重要文化觀光廊道，同時也將於2030年推動八里成為淨零示範區，此次活動將環境永續的觀念與實踐融入到每一個環節，讓大家在體驗考古樂趣的同時，也能關注環境保護。

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「山林獵場」讓民眾體驗史前狩獵、採集、漁撈的技巧與智慧。（記者羅國嘉攝）

館長羅珮瑄指出，山海競技突破傳統，打造「山林獵場」讓民眾體驗史前狩獵、採集、漁撈的技巧與智慧；「鳥人爭奪賽」則邀請參賽家庭挑戰古代競技，優勝者可獲得福容大飯店漁人碼頭店住宿券等獎項；此外，此次也規劃「台語古代運動專區」，讓民眾在刺激的競賽同時感受台語的魅力。現場還有超過40個來自國內外單位的考古體驗攤位，以及結合永續理念的綠色市集。

文化局主任秘書王錦華說，新北考古生活節自2012年創辦以來邁入第13年。今年結合運動競技文化，呈現嶄新面貌。誠摯邀請市民朋友把握明天，前來體驗這場融合文化、運動與永續發展的精彩活動。更多資訊詳詢十三行博物館官網或十三行博物館粉絲專頁。

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