英國國家芭蕾舞團當家女伶告別演出生涯 最後一舞謝台灣

台中歌劇院藝術總監邱瑗向高橋絵里奈獻花。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕完全超乎意料之外！英國國家芭蕾舞團《吉賽兒》台灣巡演最終站，今（24）日在台中國家歌劇院登場，謝幕時，歌劇院藝術總監邱瑗突然捧著花衝上台，激動到幾乎無法完整言語表達，斷斷續續地說道，這場演出是主角「吉賽兒」高橋絵里奈（Erina Takahashi）告別舞台之作，話還沒講完就引發全場驚呼，觀眾席響起如雷掌聲，對這位首席女星報以最崇高的敬意。

出生於日本北海道的高橋絵里奈，3歲接觸舞蹈，1996年加入英國國家芭蕾舞團，目前是資深首席舞者，也可說是當家女伶；在前藝術總監塔瑪拉‧若荷時期，高橋就已經在許多重要作品上和若荷共同分演角色，而在《吉賽兒》在編練階段，高橋更是從頭到尾跟著若荷一起投入了大量的心力，高橋也因此作入圍英國國家舞蹈獎的最佳女舞者獎與最佳古典舞者表現獎。

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高橋與夫婿斯特里特相擁而泣。（記者凌美雪攝）

雖然高橋之後將退居幕後繼續擔任排練指導，值得一提的是，今日演出男主角的詹姆斯・斯特里特（James Streeter），與高橋在真實生活裡是夫妻，兩人在謝幕第一時間就忍不住擁抱哭泣，可見告別演出生涯是個多麼為難的決定。高橋多次哽咽地先謝過團員們長久以來像家人般陪伴他度過舞台上的每一刻，最後是感謝台灣觀眾在長達半個月的巡演過程給予熱情的支持，也讓她生涯最後一舞留下難忘而美好的回憶。

《吉賽兒》台灣巡演最後一場，將於明天下午由另一位女星鈴木絵美里（Emily Suzuki）接力演出。

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