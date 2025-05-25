客家方口獅竹縣蕭如松藝術園區開展 快閃舞獅表演

新竹縣客家武術舞獅發展協會今（25）日在蕭如松藝術園區舉辦方口獅快閃活動，熟練的舞獅動作，逗趣又精彩。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕客家獅融和武術與文化傳承，新竹縣客家武術舞獅發展協會即日起至9月底在蕭如松藝術園區松畫廬舉辦成果展，除了琳琅滿目的靜態展現，今（25）日還有方口獅快閃活動，在鑼鼓聲響中，演出者熟練的舞獅動作，逗趣又精彩，博得觀眾熱烈的掌聲。

新竹縣客家武術舞獅發展協會即日起在蕭如松藝術園區松畫廬舉辦成果展，除了琳琅滿目的靜態展現，今（25）日還有方口獅快閃活動。（記者廖雪茹攝）

新竹縣客家武術舞獅發展協會理事長鄭香浩表示，展演者從國小開始學習舞獅，迄今已有10餘年的經驗，過去都是家族內部傳承，現代則仰賴社區協會共同推廣。客家獅融和戲劇、武術、舞蹈及音樂等元素，不僅是一種競技活動，更是帶有儀式意涵的文化展現。

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客家獅融和武術與文化傳承，新竹縣客家武術舞獅發展協會即日起在蕭如松藝術園區松畫廬舉辦成果展，預計展出至9月底。（記者廖雪茹攝）

鄭香浩指出，客家獅竹類型與起源因地而異，分為北方獅、醒獅、開口獅及閉口獅。原為避邪、除瘟、武術展示、迎神賽會等用途。演變至今，結合消災祈福、娛樂觀眾、教育傳承等多種功能。芎林下山地區以撐獅聞名，源自鄭氏家族，日治時期到戰後共有9個武術舞獅團體，現今僅鄭姓金獅團與張屋金獅團仍持續運作，並轉型人民團體。

此次方口獅快閃活動，就是由鄭姓金獅團進行表演，隨著鑼鼓聲響開始舞獅，由於動作熟練，舞起來非常逗趣。

蕭如松藝術園區表示，蕭如松藝術節已展開系列活動，其中，如松講堂6月7日下午2時至4時，邀請姚植傑主講當感性的美學遇上理性的數學，各項活動詳情請上官方臉書粉專查詢。

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