自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

賴清德朗讀過的曾美滿詩作《你佇風中行來》 化身「文學餐桌」佳肴

2025/05/25 19:06

作家曾美滿（中）與台灣公益CEO協會合作，以2本作品詩句取材，製作出10道佳肴的文學餐桌。（記者李文德攝）作家曾美滿（中）與台灣公益CEO協會合作，以2本作品詩句取材，製作出10道佳肴的文學餐桌。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕用飲食認識文學家！台灣公益CEO協會推動「文學餐桌」進入第2年，今年邀請知名在地文學家曾美滿合作，將她2本詩集作品轉化成10道菜，今（25）日舉辦發表會，其中更將總統賴清德曾在世界母語日朗誦的《你佇風中行來》的詩篇轉化成魷魚麋，闡述228家屬追思時都會吃此道料理的歷史，令在場民眾大受感動。

台灣公益CEO協會2010年成立，主要為青年培育、農業政策與弱勢關懷的平台，2013年協會深耕雲林在地，培養當地年輕人關心在地文化與生活。2024年起，協會為讓民眾進一步認識在地文學家，因此推動「文學餐桌」活動，首部曲推出宋澤萊文學餐桌，受到廣大好評，因此今年續推計畫，邀請在地文學家曾美滿合作。

曾美滿為雲林莿桐鄉人，筆名阿蠻，長年以台語文書寫雲林風土，在地語言中蘊藏記憶與療癒。去年出版的《你佇風中行來》，以台語詩創作，以政治受難者視角或社會弱勢、世界不公義的事件或故事為創作書寫的對象，完成53首詩作，今年世界母語日，賴總統更是選擇其中一篇詩念誦，至今令民眾回味無窮。

魷魚糜取材自《你佇風中行來–無愛培墓的阿媽》。（記者李文德攝）魷魚糜取材自《你佇風中行來–無愛培墓的阿媽》。（記者李文德攝）

曾美滿表示，此次文學餐桌將《月光女孩》、《你佇風中行來》兩本詩集轉化為佳肴，包含魷魚糜、翡翠羹、梅子雞、甘蔗蝦等料理。其中魷魚糜取自《你佇風中行來–無愛培墓的阿媽》，詩句中「等待的日子已經無法度算，彼碗竝踮歷史風頭的魷魚糜，逐年熥了閣再熥、袂冷的思念佮期待，是堅持保溫落去的信念」。

曾美滿解釋，故事取自228受難者李瑞漢律師，1947年3月10日他與胞弟李瑞峰、朋友林連宗要吃魷魚糜時，被憲兵軍官帶走，至今下落不明。李妻李邱己妹每年這時都會煮魷魚糜給全家吃，也紀念失蹤的夫婿，這也成為每逢228時，吃魷魚糜紀念的起源。

台灣公益CEO協會「文學餐桌」今年與作家曾美滿合作，從2本詩集作品中的詩句取材，製作出10道佳肴。（記者李文德攝）台灣公益CEO協會「文學餐桌」今年與作家曾美滿合作，從2本詩集作品中的詩句取材，製作出10道佳肴。（記者李文德攝）

曾美滿表示，文學餐桌將在地文學家作品轉化演繹，等同推銷了文學及食物面向讓民眾了解，用吃認識雲林，增添親切味道；林淑娥表示，文學餐桌的核心價值在於讓民眾更加認識在地文學家，目前規畫的四部曲中，已完成2部，年底前會再邀請在地文學家蘇量義及「古蒙仁」林日揚合作。

雲林縣府文觀處長陳璧君表示，從文學到料理的轉譯，體現雲林文學及農產的價值，未來可盤點全縣超過120名文學家的文學作品轉譯成食譜，讓大家可以走讀雲林，再用味蕾品嘗雲林，也可以延伸出更多效益。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應