賴清德朗讀過的曾美滿詩作《你佇風中行來》 化身「文學餐桌」佳肴

作家曾美滿（中）與台灣公益CEO協會合作，以2本作品詩句取材，製作出10道佳肴的文學餐桌。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕用飲食認識文學家！台灣公益CEO協會推動「文學餐桌」進入第2年，今年邀請知名在地文學家曾美滿合作，將她2本詩集作品轉化成10道菜，今（25）日舉辦發表會，其中更將總統賴清德曾在世界母語日朗誦的《你佇風中行來》的詩篇轉化成魷魚麋，闡述228家屬追思時都會吃此道料理的歷史，令在場民眾大受感動。

台灣公益CEO協會2010年成立，主要為青年培育、農業政策與弱勢關懷的平台，2013年協會深耕雲林在地，培養當地年輕人關心在地文化與生活。2024年起，協會為讓民眾進一步認識在地文學家，因此推動「文學餐桌」活動，首部曲推出宋澤萊文學餐桌，受到廣大好評，因此今年續推計畫，邀請在地文學家曾美滿合作。

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曾美滿為雲林莿桐鄉人，筆名阿蠻，長年以台語文書寫雲林風土，在地語言中蘊藏記憶與療癒。去年出版的《你佇風中行來》，以台語詩創作，以政治受難者視角或社會弱勢、世界不公義的事件或故事為創作書寫的對象，完成53首詩作，今年世界母語日，賴總統更是選擇其中一篇詩念誦，至今令民眾回味無窮。

魷魚糜取材自《你佇風中行來–無愛培墓的阿媽》。（記者李文德攝）

曾美滿表示，此次文學餐桌將《月光女孩》、《你佇風中行來》兩本詩集轉化為佳肴，包含魷魚糜、翡翠羹、梅子雞、甘蔗蝦等料理。其中魷魚糜取自《你佇風中行來–無愛培墓的阿媽》，詩句中「等待的日子已經無法度算，彼碗竝踮歷史風頭的魷魚糜，逐年熥了閣再熥、袂冷的思念佮期待，是堅持保溫落去的信念」。

曾美滿解釋，故事取自228受難者李瑞漢律師，1947年3月10日他與胞弟李瑞峰、朋友林連宗要吃魷魚糜時，被憲兵軍官帶走，至今下落不明。李妻李邱己妹每年這時都會煮魷魚糜給全家吃，也紀念失蹤的夫婿，這也成為每逢228時，吃魷魚糜紀念的起源。

台灣公益CEO協會「文學餐桌」今年與作家曾美滿合作，從2本詩集作品中的詩句取材，製作出10道佳肴。（記者李文德攝）

曾美滿表示，文學餐桌將在地文學家作品轉化演繹，等同推銷了文學及食物面向讓民眾了解，用吃認識雲林，增添親切味道；林淑娥表示，文學餐桌的核心價值在於讓民眾更加認識在地文學家，目前規畫的四部曲中，已完成2部，年底前會再邀請在地文學家蘇量義及「古蒙仁」林日揚合作。

雲林縣府文觀處長陳璧君表示，從文學到料理的轉譯，體現雲林文學及農產的價值，未來可盤點全縣超過120名文學家的文學作品轉譯成食譜，讓大家可以走讀雲林，再用味蕾品嘗雲林，也可以延伸出更多效益。

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