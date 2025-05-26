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免費拿限定萌萌小物！桃園2間美術館「爆萌造型」香包曝光 每天前100名搶得到

2025/05/26 08:00

兒美館推出粽子造型香包，融入蛋黃、蝦米、花生等經典粽料圖案，搭配童趣插畫風，香香又可愛，端午必收。（兒美館提供）兒美館推出粽子造型香包，融入蛋黃、蝦米、花生等經典粽料圖案，搭配童趣插畫風，香香又可愛，端午必收。（兒美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕想收集專屬香包又想避開人擠人的觀光熱點？今年端午連假不如來點藝術的清香體驗！桃園市立美術館攜手橫山書法藝術館與桃園市兒童美術館，推出「端午送香包」活動，5月30日至6月1日連假3天，只要打卡就有機會免費帶走限量香包，每日限量100份，送完為止！

兩館各自推出設計別緻的限定香包，橫山書藝館版本以當期展覽藝術家張天健的書藝作品〈欣欣此生意自爾為佳節〉為靈感，將書法與篆刻藝術轉化為可隨身攜帶的文青香氣。而兒童美術館則發揮滿滿童趣，推出粽子造型香包，圖案融合蛋黃、蝦米、栗子、花生等傳統食材，搭配可愛插畫風格，療癒指數爆表。

橫山書藝館以書藝作品為靈感，設計出的文青香包，端午限定，每日限量100份，打卡就送。（書藝館提供）橫山書藝館以書藝作品為靈感，設計出的文青香包，端午限定，每日限量100份，打卡就送。（書藝館提供）

不只有香包好拿、展覽也很有料。書藝館將同步推出兩檔當代書藝展：「吐了一地的字——張天健作品展」，以個人化的書藝語言解構文字的觀看方式；以及由策展人張登凱策劃、呈現日籍藝術家魯朴（小原俊樹）風格的「守、破、離」展，重新思考書法與創作之間的邊界。

兒童美術館則以說故事為軸線，帶來三檔寓教於樂的展覽：「故事從『不見的秋天』開始」、「繪本????桃樂陶陶」、以及「什麼都有便利商店」主題書展，讓親子觀展過程充滿驚喜與知識性。

桃園市立美術館代理館長張至敏表示：「我們希望透過藝術館與節慶文化結合，打造一場好看、好玩、又好香的端午小旅行。」

活動地點分別為桃園捷運A17站的橫山書法藝術館與A19站的桃園市兒童美術館，搭捷運就能輕鬆玩遍兩館、集滿兩款香包，為連假增添文藝儀式感。活動詳詢桃美館官網、兒美館臉書、或橫山書藝館臉書。

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