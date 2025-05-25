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21年等太久了！國家兒童未來館「願景館」啟用 李遠親吐心聲：很像台灣的縮影

2025/05/25 15:46

文化部長李遠表示，「期待及過程比結果更重要」，在願景館裡，孩子們可以從期待，到開始了解兒未館，甚至實際參與設計。（文化部提供）文化部長李遠表示，「期待及過程比結果更重要」，在願景館裡，孩子們可以從期待，到開始了解兒未館，甚至實際參與設計。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣第一座以兒童為核心設計的「國家兒童未來館」雖預計2026年動工、2031年落成，文化部搶先於基地設立「願景館」，作為預備期與兒童對話的起點，22日正式開幕。文化部長李遠表示：「等了21年，孩子都長大了。我無法想像還要再等5年，所以我們決定把一棟廢棄舊屋打造成願景館，讓未來在此時此刻就開始。」

李遠指出，兒未館的設計由日本建築大師伊東豐雄操刀，設計師也希望能有兒童參與，「我一聽，這個太棒。換句話說，我們的孩子可以從等待，了解這個地方會有一個兒童未來館，到他可以參與設計，到有一天看到它完成，這是多麼快樂的事情。」

國家兒童未來館願景館即日啟用，邀請大小朋友在「秘密基地」中盡情玩樂、發想各種創意，快樂玩耍交朋友。（文化部提供）國家兒童未來館願景館即日啟用，邀請大小朋友在「秘密基地」中盡情玩樂、發想各種創意，快樂玩耍交朋友。（文化部提供）

李遠希望孩子能在願景館的過程中種下屬於自己的回憶與認同，「如果有些小孩非常期待未來館，然後開始參與，看到它蓋好，他也許會說：我以前小時候種的樹，現在就是這一棵。多麼美好。」

李遠也以空間比喻台灣社會的韌性：「今天這個場面很像台灣的縮影，很小可是很擁擠。我們台灣人經過長期歷史的災難，都是因為大家團結起來，雖然擁擠、雖然寂寞，但我們都熬過了。」他最後強調，兒童的未來就是台灣的未來，「我們要用全部的力量去為兒童打造未來。」

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