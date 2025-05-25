高美館《漂流相對靜止》 訴說被遺忘的華人女性移民史

《漂流相對靜止》展在高美館開幕，由演員姸青現場演出。（林宏龍攝，高美館提）

〔記者蘇福男／高雄報導〕19世紀末到20世紀中期許多華人女性以婚姻或人口販運方式，被帶往東南亞各地，她們的故事雖未見於官方記錄，卻深埋在個人的記憶裡。衛武營國家藝術文化中心去年「高雄雄厲害」入選作品《乘上未知漂流去》，即以華人女性遷移史為題，其延伸創作《漂流相對靜止》，正在高雄市立美術館「KSpace高雄實驗場」展出。

高美館「KSpace高雄實驗場」與衛武營「高雄雄厲害」為高雄兩大藝文機構代表性徵件計畫，致力於鼓勵創新與實驗精神的重要平台，鼓勵藝術家們突破既有框架，激發觀眾更多對藝術的想像與對話。

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高美館代館長林羿妏表示，兩徵件計畫2023年首度推出「老鷹的眼淚—劉冠妏個展」，今年再次以跨場域、跨媒介方式，攜手藝術團體「二律悖反協作體」推出新展《漂流相對靜止》，呈現與新世代藝術創作者共構的嶄新連結與可能性。

「二律悖反協作體」由多位不同領域創作者組成，關注身體、記憶與場域在當代語境下的交會，團隊擅長運用文字、聲音、光影與空間等媒介，突破劇場、裝置與聲響的邊界。

《漂》展關注華人女性移民史，策畫李勻指出，展出主題在訴說19世紀末到20世紀中期許多華人女性經歷特殊卻常被遺忘的歷史，感謝高美館與衛武營的支持，透過《漂流相對靜止》展覽與《乘上未知漂流去》孿生作品演出，將埋藏在歷史中的女性故事帶到更多地方。

《漂》展以演員姸青現場演出揭開序幕，展場的木作棧板上行走的演員，彷彿身處漂流海上的擁擠船艙，有著對岸上未知想像的期待與恐懼，即日起至7月6日於高美館地下樓KSpace展覽室展出，6月14、15日歡迎觀眾親臨衛武營感受《乘上未知漂流去》這部作品的現場力量。

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