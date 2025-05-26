愈看愈心酸！石田徹也諷刺代表作近3000萬成交 刺中上班族的心

石田徹也《空置大廈內的經理座位》以762萬港元（約新台幣2918萬元）成交，創下他生涯拍賣第3高價紀錄。（邦瀚斯提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕日本當代藝術家石田徹也筆下的壓抑職場現象，再度震撼拍場！他2004年創作的代表作《空置大廈內的經理座位》，在5月25日舉行的邦瀚斯現當代藝術拍賣會上以762萬港元（約新台幣2918萬元）成交，創下他生涯拍賣第三高價紀錄。

畫面描繪一位身穿西裝的經理人盤腿坐下，身體竟與椅子合體、手臂變成金屬支架，臉上是空洞的眼神與麻木的表情，荒涼場景彷彿凍結時間，也凝視現代人在資本社會下的無力與孤獨。

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邦瀚斯亞洲區現代及當代藝術部主管關尚鵬（Marcello Kwan）表示：「石田對社會現象與現代生活掙扎的深刻洞察，繼續觸動人心，展現出非凡的時代意義。」

石田徹也以超現實筆法描繪現代社會中個體的異化，這件作品不僅諷刺職場中「懼上欺下」的職場心理，也象徵人在階級結構中既是施壓者也是被壓迫者的雙重角色。《空置大廈內的經理座位》畫面後方的廢棄建築與老化傢俱，也隱喻經濟泡沫後社會的瓦解與價值崩塌。

1973年出生的石田徹也是日本泡沫經濟低潮期成長的一代，作品風格獨樹一幟。他活躍時間僅短短十年，便因意外去世，生前僅留下217件作品，更顯稀有。近年其藝術地位被重新評價，不僅曾於威尼斯雙年展主場館展出，也在2019年登上西班牙索菲婭王后藝術中心個展，掀起國際關注。

在AI、過勞、無止盡升遷競賽等問題日益真實的今日，石田畫中人「化身椅子」的姿態，彷彿是一面寫實又無聲的社會鏡子，刺進許多現代人的日常心事。

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