任文化部長滿1年 李遠午餐多1味 網喊：注意健康

文化部長李遠就職滿1週年，在臉書貼文表示，中餐多1杯可樂慶祝。（翻攝自李遠臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕自許「把每1天都當成最後1天」、盡己所能問心無愧做事的文化部長李遠，隨著總統與內閣就職1週年，「最後1天」也努力了1整年。歷經立法院濫刪凍的預算之亂，以及文化人被罵「要飯」引發的大罷免行動，這1年的「文化部長」可說當得一點也不輕鬆。

不過，李遠昨（25日）晚在臉書貼了1篇文，名為〈與餓的距離〉，字裡行間倒顯得雲淡風輕，他說，「最近中餐多了1杯可樂，理由是慶祝工作滿1年。謝謝大家。」結果有不少網友對他說「辛苦了」，要注意「健康」。

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到底「可樂」跟慶祝當文化部長滿1年有什麼關係？李遠並沒有多解釋。但他寫道，當文化部長這1年，「日子簡單到只有上班、睡覺和散步，完全沒有多餘的應酬和飯局。中午，食不下嚥，毫無食慾，往往只要求1碗湯或是魷魚羮。」

「1年就這樣過去了，體重維持在1年前，不增不減。有1天下午，忽然覺得肚子很餓很餓，心裏想，如果晚上可以有3樣東西，人生就會非常幸福。那就是儍瓜乾麵、魚丸湯和西瓜。」後來李遠如願以償，就告訴自己說：「加油，當與餓的距離近了，就表示我可以開始奔跑了。」

對於中餐多1杯可樂慶祝滿1年，有網友留言「再吃一份番茄盤（附沾醬），會跑得更遠。」有人說，「辛苦了，想吃什麼就吃什麼吧」，但也有不少人關心說道「健康第一」，「請好好照看自己的營養和健康，細水長流致遠」。

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