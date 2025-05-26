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奈良美智巡台第4站 台語「南瓜」猜地點：真朦朧潮濕之地

2025/05/26 07:10

「奈良美智特展」粉專貼文邀大家猜猜〈朦朧潮濕的一天〉§下一站到哪裡。（翻攝自臉書）「奈良美智特展」粉專貼文邀大家猜猜〈朦朧潮濕的一天〉§下一站到哪裡。（翻攝自臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕隨著屏東美術館的展覽落幕，日本藝術家奈良美智 「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年計畫，將於6月前往第4站開展，雖然奈良美智已多次在自己的社群平台貼文，透露第4站將落腳北台灣，甚至有人直指就是瑞芳水湳洞，主辦單位還是在昨日貼文，釋出許多提示，要大家猜猜看。

「奈良美智特展」粉專昨日貼文表示，自2023年於高雄首站開始，第2站落腳澎湖，第3站國境之南屏東也正式落幕。「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」下一站將於今年6月與大家見面。

粉專中列出4個提示，歡迎大家一起猜猜下一站展覽地點，分別是1. 時常下雨，充滿朦朧潮濕的感覺；2. 因台灣淘金熱潮而開啟輝煌歲月；名字起源於金礦，但台語意思則是南瓜；4. 據傳，當地目前還藏有市值超過600億的金礦。是不是很好猜呢？果然，留言底下刷一排幾乎都是九份、金瓜石，真的是潮濕朦朧。

奈良美智在社群貼文暗示〈朦朧潮濕的一天〉下一站展出地點。（翻攝自X）奈良美智在社群貼文暗示〈朦朧潮濕的一天〉下一站展出地點。（翻攝自X）

其實，從奈良美智上週貼文內容來看，地點已呼之欲出，大意是指，有6幅油畫與13幅素描已送往台灣，下一站在新北市近郊，那裡的台灣電力公司舊建築，年輕人們正努力改造成一個有趣的地方，「它靠近著名的九份， 6月27日開幕！」

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