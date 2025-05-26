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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

耕耘半世紀 廖昭堂以布袋戲傳承詔安客語文化

2025/05/26 13:23

廖昭堂台、詔安客語流利，更將自家戲碼《五爪金鷹》轉譯成客語版，演出讓人印象深刻。（記者李文德攝）廖昭堂台、詔安客語流利，更將自家戲碼《五爪金鷹》轉譯成客語版，演出讓人印象深刻。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林崙背隆興閣掌中劇團團長廖昭堂在戲界耕耘超過50年，以《五爪金鷹一生傳》打響知名度。20多年前更是首位將詔安客語融入布袋戲劇情中，更不斷宣揚客家及布袋戲文化，近年獲客委會藝術文化類傑出成就獎及縣府特別貢獻獎。他表示，只要是對傳承文化有幫助一定做。

廖昭堂台、詔安客語流利，更將自家戲碼《五爪金鷹》轉譯成客語版，演出讓人印象深刻。（記者李文德攝）廖昭堂台、詔安客語流利，更將自家戲碼《五爪金鷹》轉譯成客語版，演出讓人印象深刻。（記者李文德攝）

隆興閣掌中劇團1959年創立，由首任團長廖來興聘請當時「囝仔仙」之稱的排戲先生陳明華編排《五爪金鷹一生傳》，演出後造成戲院爆滿，1957年生的廖昭堂，見證父親演出轟動的光景，14歲時就能上台演戲，但其父原不願他承接衣缽，當老師或律師也好。

《五爪金鷹》客語版，演出讓人印象深刻。（記者李文德攝）《五爪金鷹》客語版，演出讓人印象深刻。（記者李文德攝）

廖昭堂說，18歲那年，因父親感冒，將夜戲交給他來演，宮廟主委也稱讚爸爸育才有成，因此給他很大信心，對布袋戲更加有興趣。20歲正式接下後，身為武俠小說迷的他，將近千集《五爪金鷹》劇本濃縮至100集。西元2000年左右，自己為力求突破，加上崙背大多為詔安客人，地方文化保存意識升高，因此也讓他發想如何將《五爪金鷹》詮釋成客語。

除演出外，廖昭堂更是深入學校以偶戲教導學童詔安客語。（隆興閣掌中劇團提供）除演出外，廖昭堂更是深入學校以偶戲教導學童詔安客語。（隆興閣掌中劇團提供）

廖昭堂說，原在崙背部分學校教學童講台語，隨後將自己熟悉的布袋戲結合客語進行教學，尤其現在會講詔安客語的詔安客人少之又少，如何不讓語言流失更是重點，因此他為學生編導的劇本中，都適時加入客家元素，如三山國王故事等，讓學童知道台灣客家文化從何而來。

除演出外，廖昭堂更是深入學校以偶戲教導學童詔安客語。（隆興閣掌中劇團提供）除演出外，廖昭堂更是深入學校以偶戲教導學童詔安客語。（隆興閣掌中劇團提供）

超過一甲子的戲劇人生，2023年他獲得客委會藝術文化類傑出成就獎，去年雲林縣府更在金掌獎頒獎現場，頒發特別貢獻獎。他表示，語言、偶戲兩者文化在他人生中扮演舉局輕重的角色，得獎僅是一個過程，但「傳承」不能因此止步，只要對文化有所助益的，一定都做。

除演出外，廖昭堂更是深入學校以偶戲教導學童詔安客語。（隆興閣掌中劇團提供）除演出外，廖昭堂更是深入學校以偶戲教導學童詔安客語。（隆興閣掌中劇團提供）

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