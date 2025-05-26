啦啦隊女神「雙李」降臨 韓國觀光大展5/30駁二開場

李雅英將現身2025韓國文化觀光大展in高雄。（本報資料照）

〔記者王榮祥／高雄報導〕法國生活節在高雄剛以16萬人的成績單圓滿閉幕！2025韓國文化觀光大展 in 高雄將於駁二接續上場，安排有亂打秀、韓式美食、韓國音樂劇等節目，啦啦隊女神李多慧、李雅英也會降臨現場帶大家認識韓國。

韓國文化觀光大展5/30端午連假將在高雄駁二開場。（翻攝高雄旅遊網）

2025韓國文化觀光大展由韓國觀光公社策畫，5月30日到6月1日（端午連假）將在高雄駁二藝術特區 P2倉庫（大港橋旁）舉行。這次以 「慶典、美食」 為主題，集結K-FOOD、K-Beauty、K-Wedding、與多個地方政府等，超過30個韓國在地品牌、帶著好吃好玩的節目來駁二展售。

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2025韓國文化觀光大展in高雄邀請啦啦隊女神李多慧介紹韓國。（本報資料照、翻攝IG）

其中有３大重量級節目，分別為「亂打、酒店&秀」非語言劇、「男寺黨」傳統表演秀、INSIDE ME音樂劇，在駁二淺三碼頭大舞台（大港橋旁）演出。

啦啦隊女神李多慧將在開幕日帶你遊全州，另一位女神李雅英則主持律動韓國、引領大家認識釜山。相關訊息可至韓國觀光公社－台北支社官網。

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