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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

呂和謙「福爾摩沙—生命魅影」 展現強烈生命能量

2025/05/26 13:35

呂和謙作品《職業》描寫父親為生活奔波的身影躍然紙上，是他記憶中最堅毅的模樣。（記者歐素美攝）呂和謙作品《職業》描寫父親為生活奔波的身影躍然紙上，是他記憶中最堅毅的模樣。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕藝術家呂和謙入選台中市美術家接力展，即日起至6月21日在台中市葫蘆墩文化中心展出「福爾摩沙—生命魅影」，用色彩與情感交織，傳達貧困逆境中努力開創人生的強烈生命能量，刻畫出台灣土地上溫暖動人的故事！

呂和謙作品《背影》涵蘊童年的遺憾與對母愛的思念。（記者歐素美攝）呂和謙作品《背影》涵蘊童年的遺憾與對母愛的思念。（記者歐素美攝）

葫蘆墩文化中心表示，呂和謙是一位在建築與室內設計領域打拚20年的專業人士，在人生中場毅然放棄高薪，選擇跟隨內心真正的渴望。他不僅是藝術家，更是文化播種者，成立畫會，長期進入安養院、長照機構與國小進行藝術公益教學。他的畫作有如一場心靈的轉譯，將「思念」、「心境」、「旅程」等主題，化作光影流動的印象派語言，展現在具象與抽象交錯的畫布之上。

呂和謙因家境清寒，從小跟著父母在勞動場所中成長，他說，小時候，只要有一枝筆，就可以塗鴉一整天。父母辛苦養家的身影與母親早逝的遺憾，成為他創作中最深刻的情感泉源。

作品《職業》描寫父親為生活奔波的身影躍然紙上，是他記憶中最堅毅的模樣；《背影》在微弱燈光中縫補衣物的母親，那一針一線縫進了童年的遺憾與對母愛的思念；《平行線》描繪從設計師跨界藝術家的轉折與掙扎，具象風景與色彩層疊訴說心靈的迷航與覺醒。

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