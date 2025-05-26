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遲了6年的「種樹寶典」 吳晟出版《愛．樹．無可取代》

2025/05/26 14:10

遲了6年的「種樹寶典」 吳晟出版《愛．樹．無可取代》吳晟遲到6年的「種樹寶典」，經歷北農風暴，出版《愛．樹．無可取代》。
（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕一本遲到6年的「種樹寶典」！詩人吳晟20年前退休後，與太太開啟平地造林的生活，他探究台灣原生樹種，走遍台灣海岸、城市、山林，尋找適合的樹種，也在「溪州純園」打造2公頃的樹林，自己練就一套「種樹哲學」。6年前開始振筆疾書，準備為政府寫下「台灣種樹方略」建言書，不料女兒吳音寧捲入「北農風暴」，接著「韓流」興起，全家淪為網軍箭靶，心煩意亂的吳晟就此擱筆，直到1年前總統及立委選舉落幕，吳晟接續創作，如今《愛．樹．無可取代》付印，日前出版，他感性呼籲，為台灣未來，要把種樹、愛樹、護樹理念植入人心。

「我早就想寫這本書」，吳晟說，「這一本建言書」他把近20年來的種樹心得和台灣為什麼要多種樹，都寫在這本書，這本書最初原想呈給蔡英文總統，因為當年蔡英文邀他擔任無給職資政，他唯一的想望就是希望透過政府的引導，扭轉國人錯誤的種樹政策和金錢掛帥的國土開發，「如果現在不做」，以後我們交給子孫，可能是殘破的家園。

他說，「台灣的政府沒有一套永續的種樹政策」，種什麼樹？如何種？海岸、城市、砂地該種何樹？種對的樹，可以造福萬代，可惜台灣選舉地方首長，4年一任，樹的生長太慢，看不到「政績」，首長們聽從種樹業者或跟著潮流趨勢，拚命種外來樹種，無法為百年後的台灣種樹。

吳晟說，這本書的「醞釀」超過20年，想靜心寫作時又遇「北農風暴」。6年前吳音寧當年受農委會邀請擔任北農總經理，只想為農民做一點事，無奈這個位置是「雲林張家」的禁臠，雲林張家底下的「LINBAY好油」等網軍虛偽指控他「月領30萬的資政」，吳家擁有「豪華農莊」招待所，吳音寧則被污指為「買紅酒送高層」、「吃魚翅宴」，網軍無所不用其極打擊他們，心情如何能平靜。

吳晟表示，風暴過去，「我還是我」，「哪裡有豪華農莊？」，吳音寧豈是他們所指那麼不堪。回想那時候心煩意亂，他就往「純園」跑，看看樹，心情紓緩不少，因為他了解，要種一棵樹有多麼不容易，當年如果沒有政府的退休金，他早就萌生退意了，20年過去，「純園」變成蓊鬱森林，夏天不用開冷氣，更有很多露營業者捧著現金談合作，但他認為「純園」是公共財，教育當擺第一位，它不是營利的工具。種樹放在國家層級也一樣，只要種對樹、種對地方，數十年、甚至百年後，一定能成為國家的「中流砥柱」。

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