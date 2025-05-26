竹北大師講堂1+1音樂專場 3琴師挑戰六手聯彈「火戰車」

YTR創作者我是江老師的江宇婷（左起3人）、鋼琴大師嚴俊傑與竹北市長鄭朝方，3人挑戰六手聯彈「火戰車」。（竹北市公所提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣「竹北大師講堂」1+1音樂專場上週六（24日）在竹北遠百8樓，請到國際鋼琴大師嚴俊傑與知名YTR創作者我是江老師的江宇婷，分享各自的音樂歷程，也攜手演出四手聯彈經典曲目「火戰車」，兩人默契十足、精采萬分，吸引許多逛百貨的民眾佇足聆賞。

江宇婷分享學習鋼琴的歷程，帶聽眾譜出人生精彩樂章。（記者廖雪茹攝）

竹北市公所舉辦「竹北大師講堂」，期以多元形式為市民朋友注入知識與生活美學的力量，上週四「市民料理」邀請電鍋型男吳秉承主廚父子，示範以在地食材料理美味「鮮蝦米粉湯」。上週六則首度在百貨商場安排「生活有樂事：黑白鍵與指間的對話」講座。

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竹北大師講堂」1+1音樂專場昨在竹北遠百8樓，請到國際鋼琴大師嚴俊傑與知名YTR創作者我是江老師的江宇婷，分享各自的音樂歷程。（記者廖雪茹攝）

竹北市長鄭朝方表示，這場音樂專場一開放市民線上報名，5分鐘全數索票完畢。國際鋼琴大師嚴俊傑與知名YTR創作者我是江老師的江宇婷，分享如何探索音樂中的美，帶聽眾譜出人生精彩樂章；兩人並攜手演出四手聯彈經典曲目「火戰車」，默契十足。

鄭朝方也展現音樂才華，與嚴俊傑演繹改編自經典日劇「101次求婚」主題曲的「SAY YES」，而江老師更即興加碼，以「兩倍速」與鄭朝方四手聯彈展現琴藝，讓現場民眾大飽耳福。

在聽眾呼喊安可曲下，3人挑戰六手聯彈「火戰車」，並特別開放民眾近距離圍觀演奏，將現場氣氛推向高潮。

鄭朝方說，兩位鋼琴大師以當代語彙詮釋古典旋律，打破世代隔閡，也讓傳統與創新在琴聲中完美融合。「2025竹北大師講堂」將持續為市民帶來幸福感滿滿的免費課程，詳細講座資訊將陸續公布，歡迎市民持續關注粉專及報名網站： https://reurl.cc/vQKrvN 。

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