打造南方影視音基地文化平台 高流《閱讀音樂》專欄上線

高雄流行音樂中心成功舉辦四屆「藍寶石大歌廳」演唱會，重新喚醒民眾對台灣音樂及綜藝文化起源的關注。 （高流中心提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄流行音樂中心官網推出全新線上專欄《閱讀音樂》（https://kpmc.com.tw/music/），以文字承載聲音、深化產業觀點，打造南方影視音基地的文化平台。

高流表示，2021年開館至今，透過演唱會策辦、實體刊物《高流誌》與跨域內容策展，逐步累積場域識別與內容能量，更以長期保存與傳承南方音樂記憶為使命，成功舉辦四屆「藍寶石大歌廳」演唱會，重新喚醒民眾對台灣音樂及綜藝文化起源的關注。

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高流中心2021年開館至今，透過演唱會策辦、實體刊物《高流誌》與跨域內容策展，逐步累積場域識別與內容能量。（高流中心提供）

在爬梳「藍寶石大歌廳」歷史時，高流執行長丁度嵐有感而發，「藍寶石」秀場文化不像民歌被系統化的研究與保存，因而產生時代的文化斷層，擔心未來難以拼湊出清晰輪廓，因此策動《閱讀音樂》的誕生。

丁度嵐表示，希望用文字與深入報導的方式，來加強高流對現在整個音樂環境、產業及演出影響力的深度與廣度，積累南方音樂視角，同時順應ESG無紙化與數位轉型潮流，於高流官網推出線上專欄平台《閱讀音樂》，串連電子報發送，開啟以文字承載聲音、以觀點深化產業的嶄新篇章。

《閱讀音樂》首波由資深音樂人左光平擔任客座主編，集結柯智豪、劉育良、伍孟軒、因奉等重量級音樂、文化、媒體人，以專業視角剖析台灣音樂產業幕前幕後的多元樣貌。

首期內容精彩豐富，包含左光平將從第36屆金曲獎入圍與得獎作品出發，細膩分析華語音樂的創作趨勢與產業走向；曾獲金曲、金鐘與金馬獎肯定的作曲家柯智豪，則將以〈高流金趴－K歌大包廂〉參演經驗為切入，探討現場演出的聲音設計與觀眾感官經驗；資深媒體人劉育良書寫〈2025真愛秀．藍寶石大歌廳〉如何重現庶民秀場文化的傳承與演變

資深產業工作者、「子皿In Utero」創辦人伍孟軒則聚焦滅火器25週年〈Quarter Century〉Live House Tour高雄場，細數樂團歷程與在地音樂場景的連結；樂評人因奉則以評論筆觸解析落日飛車與韓國樂團HYUKOH共演的〈AAA演唱會〉，從舞台視覺、音樂編制到文化氛圍，探討亞洲獨立音樂間的跨國互文。

高流表示，《閱讀音樂》延續廣受好評的《高流誌》線下月刊經驗，以更具開放性的數位策展形式，擴展至音樂觀察、藝文評論、人物特寫與產業書寫等多元面向，專欄同時開放外部投稿，歡迎讀者免費訂閱電子報（https://kpmc.tw/kp00ubIre），與高流一同書寫屬於當代音樂的深度觀察。

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