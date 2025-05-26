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「桃園管樂嘉年華」6場盛宴輪番登場 日本廣島管樂團首度來台演出

2025/05/26 19:55

「2025桃園管樂嘉年華」5月30日起登場，共有6場管樂盛宴，26日由作曲家鍾耀光（左1起）、策展人何康國、市長張善政、文化局長邱正生、指揮大師道格拉斯．柏斯托克，為活動揭開序幕。（記者鄭淑婷攝）「2025桃園管樂嘉年華」5月30日起登場，共有6場管樂盛宴，26日由作曲家鍾耀光（左1起）、策展人何康國、市長張善政、文化局長邱正生、指揮大師道格拉斯．柏斯托克，為活動揭開序幕。（記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕北台灣管樂迷期待的盛事「2025桃園管樂嘉年華」，5月30日到6月8日於桃園藝文廣場、桃園展演中心，接續有6場大型音樂節目，國際節目部分，邀請日本指揮家下野竜也帶領廣島管樂團首度來台演出，6月6日舉辦售票音樂會、7日戶外演出，2場曲目截然不同。

桃園管樂嘉年華今（26日）由市長張善政、文化局長邱正生、策展人何康國、作曲家鍾耀光、英國指揮大師道格拉斯．柏斯托克為活動揭開序幕，張善政表示，桃園管樂嘉年華將在端午連假第1天展開，兩週共有6場管樂盛宴，邀請國內外管樂團演出，讓管樂迷一飽耳福。

「2025桃園管樂嘉年華」5月30日起登場，26日記者會邀請金喇叭銅管5重奏演出。（記者鄭淑婷攝）「2025桃園管樂嘉年華」5月30日起登場，26日記者會邀請金喇叭銅管5重奏演出。（記者鄭淑婷攝）

何康國表示，今年是二戰終戰80週年，桃園則是多元族群城市，桃園管樂嘉年華選擇以「愛與和平」為主軸，5月30日首場由龍潭愛樂管樂團再次作為平台，匯集全台28個管樂團演出「桃園群英會」2部曲；31日「指揮大師Bostock X 愛與和平音樂會」，邀請指揮大師道格拉斯．伯斯托克帶領新竹艾默士管樂團，演釋歐亞知名作曲家代表作品；6月1日亞洲青年管樂匯演，由葉樹涵擔任指揮，今年改由公開徵選方式集結桃園聯隊，與日本沖繩市立美東中學吹奏部共同演出。

何康國表示，日本廣島在二戰中受創很深，今年特地邀請廣島管樂團來台演出，6月6日於展演中心舉辦售票音樂會，並委託作曲家鍾耀光以畢卡索名畫打造全新音樂篇章，7日則於藝文廣場進行戶外演出；6月8日壓軸場「時空台灣」，由桃園交響管樂團擔綱，結合音樂、影像、馬戲，呼應此次多元、互相、尊重的主軸。

文化局表示，除了大型音樂節目，活動週邊將以管樂為題，設計規劃2區不同主題風格的管樂小舞台與市集區，小舞台安排爵士、古典、輕音樂、流行及經典老歌演出，搭配輕食美飲、音樂周邊、創意手作等文創市集，活動詳情可至「桃演本舖」臉書粉絲專頁（https://reurl.cc/WXZVbe）查詢。

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