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為新台漫打底 文化部首設青漫獎 參賽資格聚焦一學齡
鎖定高中職學齡，首屆「青漫獎」徵件，凡出生於96至98年的中華民國國民，也可以個人參加。（文化部提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕為「新台漫時代」打根基，文化部首設「青漫獎」，向高中職年紀的青少年招手，首屆徵件期限，自即日起至9月19日受理報名。
文化部長李遠表示，漫畫在不同的時代，都深刻影響每個年齡層的人。政府自2010年首辦「金漫獎」、2018年設漫畫輔導金，近年還有中長篇漫畫產製補助、外譯推廣、跨域媒合等政策推動，使台灣漫畫一步步開花結果，也逐漸在國際展露頭角。而在台漫走向國際的時刻，人才培育及讀者培養是重要關鍵。因此，文化部在過去政策的基礎上新設「青漫獎」，鼓勵高中職年紀的青少年投入創作。
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文化部說明，首屆競賽分為團體組及個人組2類，團體組以學校（含實驗教育機構）為單位報名，每所學校以2組為限，作品形式以頁漫17-46頁或條漫40格以上，獎項共計30個，獎金最高15萬元；另外設立個人組，開放高中職學生、青少年自行報名參賽，作品形式為1-4頁4格漫畫，獎項共計17個，獎金最高4萬元。
文化部也將於徵件期間進校園辦理講座或工作坊，邀請漫畫家鼓勵學生參賽；後續則將針對獲獎者規劃培力輔導，期盼未來有機會銜接既有政策資源，包含漫畫獎勵金、金漫獎等。「青漫獎」採線上申請報名，詳詢文化部獎補助資訊網（https://grants.moc.gov.tw）。
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