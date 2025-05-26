自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝風采

台南永康北管「陽春社」近90年 團員年歲漸長盼傳承

2025/05/26 20:05

台南永康北管「陽春社」有近90年的歷史，大家共同為保存北管而努力。（記者劉婉君攝）台南永康北管「陽春社」有近90年的歷史，大家共同為保存北管而努力。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區北管樂團「陽春社」擁有近90年歷史，一度曾因故中斷，先後在開天宮及永康區農會的支持下，重啟曲館迄今，常在地方廟會及活動中應邀演出，不過近年來隨著成員年紀漸長，目前僅餘15名團員，年齡在55歲至80歲間，期盼有更多年輕人加入傳承的行列。

永康陽春社由早期地方仕紳楊南海與陳埔（戰後任永康首任官派鄉長），為提供青少年正當休閒而創立，曾是永康龍潭地區具代表性的子弟團之一，一度中斷之後，於1983年獲開天宮資助重啟，1993年再獲永康區農會「吾愛吾村」文化傳承計畫經費支持。

現任團長黃吉祥的父親，曾是第2屆團員負責嗩吶吹奏，黃吉祥說，陽春社重啟時，父親已逝，他在耆老的鼓勵下，追隨父親的腳步加入，目前負責的樂器也是嗩吶。

黃吉祥說，重啟後的陽春社，成員最曾有20多人，還有從仁德區來參加的，但隨著年紀漸長，現在只剩15人，65歲的他是團裡第2年輕的，且女團員已成主力，大家共同為保存北管而努力，希望陽春社可以繼續傳承下去。

永康區農會多年來也協助陽春社增加演出機會，例如永康農民節及龍潭開天宮神農大帝祝壽活動等，期能讓更多人認識北管及陽春社，一同加入。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應