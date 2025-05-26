台南永康北管「陽春社」近90年 團員年歲漸長盼傳承

台南永康北管「陽春社」有近90年的歷史，大家共同為保存北管而努力。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區北管樂團「陽春社」擁有近90年歷史，一度曾因故中斷，先後在開天宮及永康區農會的支持下，重啟曲館迄今，常在地方廟會及活動中應邀演出，不過近年來隨著成員年紀漸長，目前僅餘15名團員，年齡在55歲至80歲間，期盼有更多年輕人加入傳承的行列。

永康陽春社由早期地方仕紳楊南海與陳埔（戰後任永康首任官派鄉長），為提供青少年正當休閒而創立，曾是永康龍潭地區具代表性的子弟團之一，一度中斷之後，於1983年獲開天宮資助重啟，1993年再獲永康區農會「吾愛吾村」文化傳承計畫經費支持。

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現任團長黃吉祥的父親，曾是第2屆團員負責嗩吶吹奏，黃吉祥說，陽春社重啟時，父親已逝，他在耆老的鼓勵下，追隨父親的腳步加入，目前負責的樂器也是嗩吶。

黃吉祥說，重啟後的陽春社，成員最曾有20多人，還有從仁德區來參加的，但隨著年紀漸長，現在只剩15人，65歲的他是團裡第2年輕的，且女團員已成主力，大家共同為保存北管而努力，希望陽春社可以繼續傳承下去。

永康區農會多年來也協助陽春社增加演出機會，例如永康農民節及龍潭開天宮神農大帝祝壽活動等，期能讓更多人認識北管及陽春社，一同加入。

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