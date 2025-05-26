台中科博館門票凍漲39年終於要調了 7/1起展示廳票價100變120元

科博館7/1起展示廳票價100變120元。（科博館提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國立自然科學博物館1986年開館，營運39年來展示場票價未曾調整，7月1日起將首度調票價，館長黃文山指出，盼反映營運成本、維持參觀品質；7月1日起展示場全票由100元調整為120元，恐龍卡辦卡費每張由300元調整為360元，身心障礙者與陪同者、未滿6歲兒童、65歲以上長者（平日）及持志工榮譽卡者，仍享免費入館優惠。

此外，植物園、科學中心、太空劇場、立體劇場及三園區票價皆維持不變，立體劇場今年7月起不再播放3D影片，未來將轉型為「必可飛劇場（Miracle Soar Theater）」，以新形態營運。

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科博館館長黃文山指出，近年館內持續進行多項展示場與設施更新，包括2024年生命科學廳更新《奇幻自然》展區、2025年7月下旬即將完工的《大地瑰寶》礦物常設展廳等，維繫營運的重要設備「內部空調系統」也從去年起陸續汰換，這次調整依相關成本計算與評估訂定，希望在保有親民理念之餘，也讓場館有足夠量能支應長期營運，提供大眾兼具舒適與專業的觀展環境。

科博館指出，新票價自7月1日起調整，科博館展示場全票由現行100元調整為120元；12歲以上學生與20人以上一般團體票由70元調整為90元；20人以上學生團體、6歲以上未滿12歲兒童及65歲以上長者（假日）由50元調整為60元，恐龍卡辦卡費用則由每張300元調整為360元。

科博館除票價變動外也積極進行場域改善工程，綜合服務中心自2025年2月10日起展開整修工程，新門面預計於6月亮相；此外，科學中心5樓「幼兒科學園」也即將完成展場大規模翻新，預計今年6月下旬開放試營運，歡迎3歲至8歲親子檔來體驗嶄新的探索空間。

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