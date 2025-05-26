奈良美智巡台第4站揭曉 6/28跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石

奈良美智巡台第4站確定「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」。（文總提供）



〔記者凌美雪／台北報導〕日本藝術家奈良美智 「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年計畫，將於6月前往第4站開展，主辦單位文化總會今日證實，新的落腳處就是位於瑞芳的「台電金水基地」。

其實近來奈良美智常在自己的推文（X）釋出第4站相關訊息，包括對地點的描述，以及新的週邊文創品，可以感受到藝術家對這新的展出地點充滿期待。文總在「奈良美智特展」粉專的猜謎活動，也明顯直指瑞芳金瓜石。文總表示，奈良美智在推文所說的「台灣電力公司舊建築」，就是去年曾參與「黃金盛典藝術祭」，做為展場之一的「台電金水基地」。

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奈良美智陸續在自己的推文釋出第4站相關訊息，包括週邊文創品都相當吸睛。（翻攝自X）

位於瑞芳的水金九地區（水湳洞、金瓜石、九份），過去因開採金礦而繁華一時，不只風景絕佳，至今也保留了許多珍貴的文化資產。台電公司近年積極修復當地重要古蹟建築，並於去年8月推出黃金盛典藝術祭，由「台電金水基地」轉型的複合式空間，即於藝術祭中首度曝光。

位於新北市瑞芳區洞頂路361 號的「台電金水基地」，4層樓的老建築，右邊可遠看十三層遺址，左邊可眺覽陰陽海，從奈良美智推特張貼的改裝中的照片可知，室內空間往外就可看到海，相當令人神往。「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」，將於6月28日展出至9月28日。

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