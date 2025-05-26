休息中清潔員竟敲門問為何不練琴？ 音樂家揭原因超感動

張正傑與意外的訪客感動合影。（翻攝自張正傑臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕音樂家在後台休息室常常會有貴客來拜訪，但對大提琴家張正傑來說，近40年的演奏生涯，竟是一位守候在門外等聽他練琴的清潔人員，讓他留下在後台感覺到最溫暖時刻的經驗。

張正傑今日在臉書貼出一張合照，寫道：「昨天在國家音樂廳的獨奏會，在休息室時，忽然有人敲門，是清潔人員，問張老師，你為什麼不練琴？我好想在門外聽？他知道我，特別跑到門口來等，結果……！」

請繼續往下閱讀...

張正傑說，「我聽了很感動，趕快拿節目單送給她！我問他要不要進去聽，我手上有一張貴賓席？她說她不敢！中場休息她又在走廊等，我決定跟她拍一張照，也邀請他到後台看電視，近40年的演奏，在後台讓我感覺到最溫暖的時刻！」

張正傑獨奏會後與觀眾合影。（翻攝自張正傑臉書）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法