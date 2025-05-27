吳沁頤速寫展 捕捉瞬間的藝術旅程

用速寫記錄旅程，藝術家吳沁頤近年來在表演現場、駐村旅程邊走邊畫，來自不同地方的現場速寫畫作。（南市文化局提供）

〔記者王涵平／台南報導〕用速寫記錄旅程，藝術家吳沁頤近年來在表演現場、駐村旅程邊走邊畫，來自不同地方的現場速寫畫作，即日起在鹽水月之美術館登場。

用速寫紀錄旅程，藝術家吳沁頤（前中）近年來在表演現場、駐村旅程邊走邊畫，來自不同地方的現場速寫畫作，即日起在鹽水月之美術館登場。（南市文化局提供）

南市文化局表示，2019年啟動「月之美術館計畫」，持續進行常置作品設置、推出各項藝文體驗、共創工作坊等，透過各項美學教育推廣，讓多元藝術持續在鹽水創意激盪。位於鹽水中山路上「月津故事館」即規劃成推廣基地，具備微型的藝文展覽空間，成為新銳藝文創作者展現平台。

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目前新一檔展覽「速寫如呼吸——吳沁頤個展」，展出藝術家吳沁頤近年來現場速寫畫作。吳沁頤自高中申請藝術類自學，期間半年在蘇州、上海等地寫生壯遊，返台後透過特殊選材錄取北藝大美術系，接觸更加專業多元的藝術學習。2023年開始於馬祖、高雄等地駐村及藝術旅居，也曾在月之美術館展出「偶遇彼此的日常，在路上奇遇」，以速寫、拼貼、錄像作品為主；回到鹽水展出的作品，是藝術家在2024到2025年歷經駐村旅程、表演現場，走過自然部落、城市街道、海邊、廟宇所創作而成。

用速寫紀錄旅程，藝術家吳沁頤近年來在表演現場、駐村旅程邊走邊畫，來自不同地方的現場速寫畫作，即日起在鹽水月之美術館登場。（南市文化局提供）

吳沁頤表示，有些畫是演出結束前5分鐘完成、有些是在廟宇靜坐時寫下，也有些是海風吹過，光線剛好照在紙上的瞬間速寫，畫的是空間裡的節奏，也是身體的呼吸。藝術家用水彩速寫捕捉當下感受與世界連結，同時作為切入點將寫生帶入他人日常，一起探討時間、空間與在地人文的關係。

吳沁頤再度回到鹽水舉辦展覽，更深入進行「地方共畫」計畫，除了走進鹽水街區巷弄感受地方氛圍進行速寫創作，邀請鹽水的店家跟居民成為畫裡的風景，駐地生活期間產出10餘幅作品，未來也將安裝在鹽水街區巷弄內展出，讓民眾在街區轉角巧遇藝術家對地方有感生活的描繪。

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