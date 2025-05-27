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「點」燃棒球魂 南市圖「閱讀全壘打」借書送棒球票

2025/05/27 15:11

台南市立圖書館與中信銀行合作，首度推出「閱讀全壘打」借書換票活動，活動期間借書集點達成指定任務，即可獲中信兄弟平日主場賽事兌換券1張。（南市圖提供）台南市立圖書館與中信銀行合作，首度推出「閱讀全壘打」借書換票活動，活動期間借書集點達成指定任務，即可獲中信兄弟平日主場賽事兌換券1張。（南市圖提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕Team Taiwan在世界12強棒球賽及2025年世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）的精彩表現，在國內掀起的棒球熱潮持續延燒，台南市立圖書館首度推出「閱讀全壘打」借書換票活動，明（28）日起至6月30日，借書集點達成指定任務，即可獲中信兄弟平日主場賽事兌換券。

南市圖攜手中國信託商業銀行，將閱讀與棒球結合，民眾只要透過「南市圖wow愛讀冊」APP，於全市公共圖書館借書集點，臨櫃每借1本書可獲得1點，自助借書或手機借書加碼1本書可獲得1.5點，集滿10點並填寫線上問卷與心得，即可兌換限量的中信兄弟平日主場賽事兌換券1張，兌完為止。

南市圖館長楊馥菱表示，票券統一於南市圖新總館、公園總館、鹽埕圖書館兌換，3館也同步推出運動主題書展，希望藉由活動，讓更多民眾了解運動文化、培養閱讀習慣，不僅走進圖書館，也從館內延伸至球場，打造閱讀與運動兼備的文化體驗，以實際行動支持文化發展與運動風氣。

中信銀行「2025閱讀全壘打」活動全台共有69家圖書館參與，遍布台北市、新北市、桃園市、台南市、高雄市、國資圖、台中市、苗栗縣、南投縣、彰化縣等。

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