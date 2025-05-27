免費免註冊 清華大學首創大學公益電子書平台

免費免註冊，清華大學今天宣佈首創大學公益電子書平台正式啟用，各種絕版書籍都可看到。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學圖書館首創大學公益數位閱讀平台——「數位典藏與開放閱讀館」今天開放，包括研究心得、自然紀錄、文史資料等知識結晶，所有內容都免費開放，且不需註冊即可線上閱覽。

清大圖書館館長林登松表示，如手寫筆記、網路貼文、或地方出版的小冊子等原創資料，往往還沒被看見就隨時間消失，「這些內容難能可貴，只是缺少一個妥善保存的地方。」基於這樣的發現，清華啟動「數位典藏與開放閱讀館」計畫，專門收錄珍貴但難以取得的資料，包括未出版、已絕版或作者特別授權開放的內容，讓這些知識能被更多人看見和運用。

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免費免註冊，清華大學今天宣佈首創大學公益電子書平台正式啟用，各種絕版書籍都可看到。圖書館長林登松說明與介紹此平台的功能。（記者洪美秀攝）

林登松以神農獎得主蔡燦玉與朱國棟、侯進益合著的《佳信山茶花》為例，該書詳細記錄台灣850多種山茶花的歷史與品種，長年在園藝界流傳，卻難以在圖書館系統中查閱。如今透過平台重新上架，也讓更多人知道原來新竹香山茶花產量占全台7成，栽種技術獨步全國。

林登松表示，這個平台在性質與內容上都與商業電子書不同，目的是讓少見但具價值的內容能安心保存、穩定流通分享。並以永久典藏、保障授權、免費開放」三大理念，讀者不需註冊即可線上瀏覽，所有作品皆經作者授權，圖書不作商業使用，創作者仍保有著作權。

「數位典藏與開放閱讀館」典藏作品涵蓋教育、科普、藝術與地方文史等領域。像清大前校長劉炯朗的《20不惑》、《一次看懂自然科學》等16部著作，清華經濟系榮譽退休教授賴建誠的史學著作《布勞代爾的史學解析》、《年鑑學派管窺》，在絕版多年後，也透過這個平台重新與讀者見面。此平台像「文字版的YouTube」，可讓絕版書重新流通，也有助知識代代相傳。

清大圖書館也歡迎各界踴躍提供作品典藏與授權，像是回憶錄、散文隨筆、詩集、攝影圖書、教學講義、研究筆記、家族紀錄、自費出版品、地方誌、手稿草圖或機關出版物等。只要是原創內容，或雖曾出版但作者願意授權開放線上閱讀，都可提出申請。可洽網址 ：https://or.lib.nthu.edu.tw/FrontEnd/subjectPavilionResult。

免費免註冊，清華大學今天宣佈首創大學公益電子書平台正式啟用，各種絕版書籍都可看到。（記者洪美秀翻攝）

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