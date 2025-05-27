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關心失智議題 謝侑辰攝影展太平買菸場展出

2025/05/27 15:20

謝侑辰關心失智症問題，從即日起至5月30日在太平買菸場舉辦「我記得…」攝影創作研究個展。（太平區公所提供）謝侑辰關心失智症問題，從即日起至5月30日在太平買菸場舉辦「我記得…」攝影創作研究個展。（太平區公所提供）

〔記者陳建志／台中報導〕台灣邁入超高齡社會，失智人口也持續攀升，為了讓大家進一步認識失智症，太平區公所邀請謝侑辰舉辦「我記得…」攝影創作研究個展，展出一系列的作品，探討失智症的病因與行為表現，並保留失智者的樣貌與神韻，近日在太平買菸場展出，展至30日。希望大家經由一張張的照片，能進一步的認識及理解失智者。

太平區長陳柏宏表示，台灣邁入超高齡社會，失智人口也持續攀升，認識失智症、營造友善包容的環境成為不容忽視的議題。太平買菸場2023年起和長安醫院、亞洲大學護理學院及亞洲大學附屬美術館等單位串連合作辦理「藝術×博物館處方箋」計畫，邀請高齡長者和照護者走入藝文展館，盼透過館內藝術手作活動和展品，促進長者記憶活化，激發其創造思考能力，同時拓展社交網絡，讓博物館與地方文化館等非醫療機構成為社會支持系統的一環。

太平公所近日邀請謝侑辰，在歷史建築的太平買菸場展出「我記得…」攝影創作研究個展，展出24件攝影作品。謝侑辰因自身的照護經驗和調查研究，發現社會大眾對失智症認知的提升，有助改善照護者與失智者的處境，減少誤解與衝突，因此希望藉由本展覽為失智者及其家屬發聲，引起社會大眾的關注與理解。

此次的攝影作品採田野調查方式，實際至日間照顧中心等場所訪談失智個案，作品共分為3個系列，其一是深入探討失智症的病因與行為表現，採用編導式攝影創作手法，經由光線和道具擺設等人為操作，重現失智者的視角狀態、困境與內在情緒，如作品「我的房間」。

其二是為失智者拍攝個人肖像，保留當下此刻的樣貌與神韻，如作品「我記得」；其三是蒐集個案家庭的舊照片，進行新舊對比的攝影創作，記錄時光流轉下的變與不變，如系列作品：「這是我的」。

此次攝影展從即日起至5月30日在太平買菸場展出，歡迎大家到場欣賞。

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