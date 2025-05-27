傳承客家獅 竹縣議員要求每年用預算力挺

新竹縣湖口國小的客家獅隊。（圖由竹縣府提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣議員陳栢誠說，新竹縣有2個客家獅傳承推廣團體，還被縣府登錄為無形文化資產團體，然而全縣僅4個國中小加入傳承行列，以致當前推廣困境有師資難聘、硬體不佳、欠缺觀摩競賽等。他希望縣府每年文化或教育預算中都能編列相關經費，讓客家獅在新竹縣遍地開花，形塑看到客家獅就想到新竹縣的普世印象。

新竹縣湖口國小的客家獅隊。（圖由竹縣府提供）

楊文科說，縣內很多學校都在學客家八音或山歌、戲曲等，他認同也支持陳栢誠的看法，畢竟客家獅源自當年客庄團練禦敵，可以強身，他會請教育、文化2單位研究是否可以持續擴大推廣。

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縣府教育局長楊郡慈說，縣內有3所國小、1所國中傳承客家獅，除了芎林國小是方口獅，東海國小、文山國小、芎林國中都是推廣客家金獅，教育局一般補助學校講師費外，就是支援部分活動費。

她說，教育局補助發展傳統技藝的學校，但沒有特別鎖定推廣客家獅，未來考慮整體推動客家文化的傳承，是可以跨局處研議看有無相關的補助。

陳栢誠說，縣府正積極推動客家八音的保存與傳承，但八音班在南部或非客庄都聽得見，唯有客家獅在台僅見新竹縣有特別推廣，縣府也授證給新竹縣客家武獅文化協會、新竹縣客家武術舞獅發展協會，將之登錄為新竹縣的無形文化資產團體，負責傳承客家獅技藝。

他說，文化傳承最重要的還是得從小扎根，藉著傳承客家獅還能建立起客語的使用環境，可謂一舉兩得。

他說，目前湖口國小也在周三合客家獅團指導下學習客家獅，但因縣府沒有經費補助，這樣的推廣充其量不過是「小打小鬧」，因為有心的學校不是面臨師資不夠，就是硬體不好，再來就是欠缺觀摩比賽，難以有成就感和進步。

國民黨新竹縣議員陳栢誠要求縣府，每年編列固定預算，力挺客家獅技藝的傳承與推廣。（記者黃美珠攝）

陳栢誠希望縣府每年都能編列固定預算傳承客家獅，也要盤點縣內發展客家獅的需求和現況、教練資源，並擬定具體的推展計畫，從政策和經費上協助扎根，甚至舉辦觀摩交流比賽。

他說，今年2月底，因為「靚靚客家新竹縣」在桃園國際機場開幕展演，新竹縣客家武術舞獅發展協會應邀到場演出，結果吸引很多外國觀光客駐足欣賞，這讓他很感動。

此外，湖口國小客家獅隊去年底、今年初在周三合客家獅團帶領下，沿著鐵道一路從內灣表演到新竹火車站前廣場，再經竹北火車站、新豐火車站、回到湖口火車站逐站定點演出，這也讓人感動。

陳栢誠希望客家獅的技藝傳承能在新竹縣成為一種風氣，形塑出「看到客家獅就聯想到新竹縣，想到新竹縣就會想起客家獅」的普世印象。

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