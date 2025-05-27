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阿爆、黃少雍授課 台東兩張族語創作專輯問世

2025/05/27 15:27

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府原住民族行政處於112年推動「原住民音樂人才培育計畫」，培養具有族語文化底蘊與現代音樂技術的原民音樂創作者。課程邀請金曲獎得主阿爆（阿仍仍）、黃少雍與多位製作人開設母語電音製作課，計畫的種子在今年萌芽，來自台東膽曼部落的音樂創作者馬樂 Madal及台灣後搖滾樂團 Triple Deer，分別推出全新專輯《被祝福的人 Malemeday》與《SOWAL》。

馬樂Madal宣傳照。（台東縣府提供）馬樂Madal宣傳照。（台東縣府提供）

台東縣政府表示，馬樂Madal耗時20年文化實踐與音樂積累，於今年5月正式發行首張母語創作專輯《被祝福的人 Malemeday》。他長年投入阿美族古調採集、儀式參與及族語書寫，專輯以「祝福、創傷與療癒」為主題，融合仿古調與當代編曲，訴說文化撞擊後的修復與希望。主打歌《被祝福的人》宛如文化記憶的洗禮，MV由導演璽祐．哈噜咪回歸部落拍攝，捕捉日常與深情連結。專輯設計同樣別具文化層次，由萬皓芸Rupi操刀，以織布、十字繡等象徵堆疊時間與記憶，歌詞本更以描圖紙分層呈現族語與中文，深化閱讀與視覺體驗。馬樂期盼，這張如信件般的作品，能為走上文化之路的青年與孩子們帶來力量與祝福。

Triple Deer。（台東縣府提供）Triple Deer。（台東縣府提供）

另外，成立於2012年的五人編制後搖滾樂團Triple Deer再度推出全新專輯《SOWAL》，名稱取自阿美語中「說話、語言、故事」之意，象徵一次次的對話啟程。主唱 Miko 為阿美族後代，自幼與重聽母親以唇語對話成長，激發其以母語創作的決心。此次專輯中十首歌曲皆以族語譜寫，挑戰語法、旋律貼合與市場接受度，成為獨立樂壇難得一見的嘗試。從首曲〈Questioning Eyes〉的自我提問，到終曲〈Look at Us〉在黑暗中尋光，每首樂曲皆如情感的華爾滋，帶領聽者進入生命與認同的探索旅程。Triple Deer 希望透過這張專輯，讓族語音樂走入更多人的日常播放清單，成為活的語言與溫暖的橋梁。

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