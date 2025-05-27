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台中國家歌劇院夏日節目曝光 從《少年PI的奇幻漂流》到極限運動

2025/05/27 17:26

台中國家歌劇院夏日放fun時光系列推9檔演出。（記者蘇孟娟攝）台中國家歌劇院夏日放fun時光系列推9檔演出。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中國家歌劇院夏日放fun時光系列活動9檔節目今曝光，有改編自電影的《少年PI的奇幻漂流》舞台劇、將極限運動拉進劇場的「失重玩家」舞團演出，也有結合南管及日本能樂的《牡丹燈籠》演出等，讓民眾夏日賞藝有多元選擇。

台中國家歌劇院總監邱瑗指出，今年「NTT 夏日放／FUN時光」系列活動以「赤子之心，就是玩／play」概念，7月4日到8月31日共規劃9檔節目，邀民眾進劇院輕鬆享受「夏日放、FUN時光」。

音樂劇《當亞斯遇見人魚》訴說亞斯伯格男孩和身障女孩的愛情故事。（記者蘇孟娟攝）音樂劇《當亞斯遇見人魚》訴說亞斯伯格男孩和身障女孩的愛情故事。（記者蘇孟娟攝）

9檔節目有以光為主題的「光之星球」，設計5個有不同光的形式跟來源的光影空間，讓觀眾感受光在劇場裡產生的創造力；「失重玩家」匯聚10位世界頂尖極限運動表演者，在劇場中從遊戲中玩出新的創造力。

另有改編自電影的《少年PI的奇幻漂流》舞台劇，透過栩栩如生的巨型動物戲偶與奇幻的視覺特效，帶領觀眾跟著主角在海上漂流；《牡丹燈籠》帶來一場跨越陰陽的生死愛戀，製作人張永姍表示，這齣劇以古典掌中戲為核心，結合梨園戲與南管琵琶和日本能樂伴奏，特邀曾經來台學過布袋戲的日本偶師金川量跨海演出。

此外，今年安排4檔音樂劇都是世界首演，包括改編自水滸傳的《夜奔》，以林冲被逼上梁山的故事，結合小說敘事與音樂劇形式呈現，歌曲融合流行、古典抒情和饒舌等元素以現代風格呈現；《PLANET：一個男團的誕生》讀劇音樂會，以30歲「輕大叔」決心重組高中樂團，在過程中找回青春熱血的故事，以搖滾、流行樂探討現代社會提早來到的「中年危機」。

紅潮劇集《當亞斯遇見人魚》也以音樂劇訴說亞斯伯格男孩和身障女孩的愛情故事；大慕可可╳刺點創作工坊《九月啊九月》以點唱機音樂劇形式，訴說高中女校樂團的友誼和愛情，導演高天恒說，與滾石唱片跨界連動，以921大地震為背景、加上懷舊的滾石華語金曲，勾起大家共同的回憶。

另有中文版《戲啊！出包惹》講述業餘劇團「康樂戲劇社」臨時要演出一檔經典懸疑推理大戲，卻在舞台上頻頻出包，是一齣演員很認真在台上崩潰給觀眾看的爆笑喜劇等。

台中國家歌劇院指出，系列節目已於5月21日全面啟售，搭配《少年PI的奇幻漂流》演出，歌劇院將於6月13日晚間舉辦星光市集電影院，帶大家重溫李安在台中拍攝的電影《少年PI的奇幻漂流》、7月13日安排主題講座等周邊活動。

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