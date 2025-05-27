坪林長者化身白鷺鷥優雅起舞 展現芭蕾力與美

坪林松年大學的阿公阿嬤舞者化身白鷺鷥，展現優雅舞姿。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市坪林區松年大學舞蹈班的長青學員們，27日在北勢溪畔的親水公園舉辦成果發表會，演出選用法國芭蕾經典舞劇《La Fille Mal Gardée》（任性的女兒）中的輕快樂曲為背景，即使是7、80歲的長輩們，以白鷺絲為角色靈感，變換隊形、模擬覓食、戲水、梳羽等自然動態，結合芭蕾舞姿的優雅生動，瞬間幻化成充滿活力的白鷺鷥，演繹出生命之美。

坪林松年大學的阿公阿嬤舞者化身白鷺鷥，展現優雅舞姿。（記者翁聿煌攝）

坪林區長張秀玲指出，坪林每年春季的白鷺鷥繁殖期，成群的白鷺絲在坪林北勢溪旁聚集繁洐的盛況，成為坪林豐富生態的代表景象，而坪林松年大學長青學員們勇於嚐試和探索的人生歷程同樣值得各界肯定。

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參與演出的年長舞者中，有高齡93歲與90歲的長輩，依然能完成古典芭蕾的基本動作，展現長期以來辛勤練習的成果，活動也吸引公共電視台語台「下半場練習生」節目團隊到場紀錄，留下這段感動的時光。

坪林松年大學舞蹈班指導老師王靜嫻說，長輩們勇於挑戰不同的角色，長期來透過舞蹈訓練提升長者們的儀態、肌耐力與記憶力，學員們曾化身夏威夷女郎、俠士俠女、旗袍佳人，每一次演出都充滿創意與活力，就像一群不老的頑童，自信舞動、閃耀如同 super idol。

坪林區公所多年來深耕在地銀髮教育，讓長者們在舞蹈中找回活力熱情與自我價值，成果發表不僅是舞技的展現，更是生命力的證明，充滿榮耀、感動與意義，也為年輕世代「活到老、學到老」的表率。

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