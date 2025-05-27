獅潭日治庄長宿舍修復，估明年3月中完工。（記者蔡政珉攝）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕獲登錄為苗栗縣歷史建築的苗栗縣獅潭鄉獅潭日式庄長宿舍，不堪長期以來的風吹雨淋，以及地震影響等因素，導致庄長宿舍損壞嚴重，讓不少地方居民相當關心。獅潭鄉公所經客委會補助2,000餘萬、總經費約2,400萬，修復案正式開工，估計於明年3月中旬完工。

獅潭鄉公所指出，獅潭日式庄長宿舍位處新店老街中心，自日治時期留存至今文資價值高，更可說為獅潭鄉極具歷史價值的建築，期盼藉由客委會經費挹注重新修繕及改造周遭步道設施，提升客庄環境演繹客庄人文風采及瑰麗景緻。

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苗栗縣政府文化觀光局指出，獅潭日式庄長宿舍約於1920年獅潭改設為庄，設立庄役所與庄長之時興建，為典型日式風格之木構建築，室內格局有緣側、居間、座敷、床之間、押入、風呂等空間。縣府文觀局表示，自獅潭改設為庄之後，獅潭日式庄長宿舍先後經歷三位台籍庄長及四位日籍庄長，為當時地方最高級的首長宿舍，極具歷史意義。

由於年久失修、加上長期經歷風吹雨淋等自然因素，位於獅潭鄉新店老街上的百年歷史建築獅潭日式庄長宿舍，民眾由外往內一瞧，即能見到獅潭日式庄長宿舍門窗破損，主體建築更已頹圮。

由於獅潭日式庄長宿舍位於新店老街上且鄰近獅潭國小，而獅潭鄉擁有知名茶壽技藝，公所規劃未來宿舍修建後可提供茶壽編織工藝學習、趣味客俚語教學等，並且可整合古文物舉辦展覽，並且與鄉內活動如仙水節等結合，賦予歷史建築重生。

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