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第3屆文策院董事長出爐！文化部次長王時思兼任

2025/05/27 18:32

第3屆文策院董事長將由文化部政務次長王時思兼任。（文化部提供）第3屆文策院董事長將由文化部政務次長王時思兼任。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部今（27）日發布新聞稿表示，文化內容策進院第三屆董監事人選，已依規定提請行政院核定，董事長由文化部政務次長王時思兼任。文化部長李遠表示，感謝第二屆董事長蔡嘉駿及董監事團隊，發揮承先啟後的關鍵角色，延續文策院創立的使命願景，穩健推動多元投資、內容創新與國際布局，為文策院奠定持續成長的堅實基礎。

李遠指出，文策院自2019年成立以來，已投入逾百件國發基金專案投資與文化事業合作，並積極與文化部多項政策面向展開深度整合。在文策院成立6年及獲國發會核定第2個百億基金的關鍵時刻，第三屆董事長由文化部政務次長王時思兼任，期許文策院在各項工作上與文化部的整體文化政策、產業發展及國際合作等有更密切接軌，同時在投資機制、策略及民間資金引動上更加精進，確實貼切產業需求，使國家資源發揮最大效益，共創健全的臺灣文創產業生態。

文化部表示，本屆新任董監事涵括多元的專業領域，分別有電影、紀錄片專長及具國際推廣經驗等的陳斌全及李道明、流行音樂文化的馬世芳、商業法律專長的陳玲玉，以及涉足文化科技研究的張嘉淵，皆具備豐富的文化內容跨領域實務經驗。

第3屆董事，包含董事長王時思（文化部政務次長）、李道明（新任／知名紀錄片導演、學者）、馬世芳（新任／知名廣播節目主持人、作家）、張嘉淵（新任／廣達研究院院長）、陳玲玉（新任／國際通商法律事務所榮譽首席顧問）、陳斌全（新任／電影、紀錄片研究與實務工作者）；政府相關機關代表何晉滄（經濟部政務次長）、林宜敬（數位發展部政務次長）、林法正（國家科學及技術委員會副主任委員）、高仙桂（國家發展委員會副主任委員）、黃永泰（故宮博物院政務副院長）、鄧逸琦（交通部交通產業發展及國際事務司專門委員）、王淑芳（文化部影視及流行音樂產業局局長）。

第3屆監事，包括黃時中（續任／美商Bluebird worldwide Inc.獨立董事）、張玉英（經濟部智慧財產局副局長）及戴秀雲（文化部主計處專門委員）。

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