1小時直奔日本最美海景 華航5/28直飛石垣島航線

中華航空自5月28至10月25日期間，開啟石垣島直飛航線，1小時直奔日本最美海景。（華航提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕沖繩是台灣旅客的人氣旅遊點，航程近、旅遊元素豐富，加上沖繩是由眾多島嶼組合成，除了遊玩沖繩本島、漫遊周邊特色島嶼也是廣受喜愛的旅遊方式，其中，被譽為沖繩最美島嶼的石垣島，更是不可錯過的島嶼，在這裡，除了能擁抱碧海藍天、悠閒漫步沙灘，還能和魚群相伴潛水或嘗試各種的水上活動，動靜皆宜。今年夏天，前往石垣島更方便了，中華航空正式宣布，自5月28至10月25日期間，開啟石垣島直飛航線，每週三與週六飛航，航程僅需1小時，旅客就能從城市直奔海島，輕鬆切換成度假模式。

被譽為沖繩最美島嶼的石垣島，到處都是美麗的沙灘，圖為富崎海灘。（華航提供）

遊石垣島、竹富島，可騎著腳踏車享受漫遊南島時光。（華航提供）

石垣島以海天一色的景致聞名，被評選為米其林3星景點的川平灣，同時名列日本百景之一，是沖繩這個最美島嶼的「日本最美海灣之一」，湛藍海水遠看璀璨閃耀如寶石，近看則清徹見底，搭上透明玻璃底的觀光船，不用潛水就能近距離欣賞珊瑚礁、熱帶魚群，拍下的每張照片都像絕美明信片。而且，30分鐘的不暈船航程，老少咸宜、親子同行其樂無比。

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石垣島的紅瓦屋頂與「石獅子」文化，是當地的特色。（華航提供）

石垣島有著淳樸民風和傳統別致的南島風情，穿梭島嶼小路之間，常見的紅瓦屋頂和趴坐屋脊的「石獅子」（日文為シーサー），它們是沖繩的守護神，傳說能驅邪避災、保佑家宅平安，是在地人守護幸福的象徵，不同樣式的石獅子成為石垣島的迷人景觀，島內也因此販售許多相關的石獅子紀念品。走累了，記得到超人氣海景咖啡店發呆放空，這間咖啡廳「PUFFPUFF」是石垣島熱門的拍照打卡點，戶外座位直面蔚藍海岸，感受微風拂面、椰影搖曳，一邊啜飲著水果冰沙或沁涼冰飲，簡直是人生一大享受。

從石垣島搭船約10分鐘，就能抵達以潔白細沙、翡翠色海洋聞名的竹富島。（華航提供）

除了石垣本島，也可選擇跳島玩法，從石垣島搭船約10分鐘，就能抵達以潔白細沙、翡翠色海洋聞名的竹富島。這裡的海水超清澈，退潮時還能走到淺灘中間拍出「漂浮感」美照！因為沒有太多觀光設施，更多了幾分寧靜與純粹，讓來到島上的遊客忘卻煩憂、度過愉快假期。

石垣島的美食有海鮮及石垣牛等。（華航提供）

中華航空強調，5月28日起直飛石垣島的航線，特別推出優惠票價，旅客免去轉機奔波，1小時的飛航時間讓出遊更方便，非常適合「上班族紓壓放風」、「小家庭輕旅行」或是「情侶浪漫遊」，從忙碌的生活中小小出走，在清幽祕境裡好好療癒。更多相關訊息詳詢中華航空直飛石垣島官網。

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