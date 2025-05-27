柯沃遺作定調！第61屆威尼斯藝術雙年展公布主題「小調」 寶格麗加入合作行列

2026威尼斯藝術雙年展今日公布策展主題「小調」（In Minor Keys）。（擷取自威尼斯國際藝術雙年展官網）

〔記者董柏廷／綜合外電報導〕第61屆威尼斯國際藝術雙年展（La Biennale di Venezia）將以「小調」（In Minor Keys，暫譯）為策展主題，於2026年5月9日至11月22日在義大利威尼斯登場，主辦單位於今日在雙年展總部卡朱斯提尼安宮（Ca' Giustinian）舉辦記者會，宣布已故策展人科尤・柯沃（Koyo Kouoh）所規劃之展覽內容為核心主軸，同場亦宣布將與高級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）展開為期三屆的合作計畫，擔任未來3屆雙年展的獨家合作夥伴。

威尼斯雙年展官網公告表示，本屆展覽主題原定於2025年5月20日對外公布，惟柯沃於本月10日突然辭世，因此延至今日公布，並在其家屬全力支持下，承諾完整保留柯沃於任內擘畫的策展理念與展覽規劃，致力傳遞她的策展精神與文化視野。

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柯沃於2024年10月獲邀出任視覺藝術部藝術總監，隔月獲董事會通過，成為第61屆展覽策展人。自2024年10月中旬起，她投入展覽主軸的構思與藝術家遴選、作品策畫、圖錄編輯、展場設計及藝術家聯繫，策展工作延續至她辭世前。她於2025年4月8日將完整策展計畫提交至雙年展主席，並寫道：「我感到莫大榮幸能策劃這屆展覽，也希望藉此傳遞我對藝術與世界的觀點。」

「小調」為此屆策展主題，回應柯沃一貫以「次要聲部」與「邊緣位置」出發的策展視角，關注歷史、文化與身份中的細微線索，延續她於非洲與全球南方策展工作的脈絡。此次展覽核心團隊包括她親自邀請的顧問Gabe Beckhurst Feijoo、Marie Helene Pereira、Rasha Salti，主編Siddhartha Mitter，以及助理Rory Tsapayi。

展覽細節將於2026年2月25日公布，內容包括藝術家與參展作品名單、展覽視覺識別與空間設計、國家館參展陣容等。此外，La Biennale di Venezia同場宣布與寶格麗展開為期3屆（2026、2028、2030）的合作計畫，寶格麗將成為威尼斯藝術雙年展獨家合作夥伴。

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