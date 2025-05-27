響應528國際漢堡日 台北萬豪歡慶10週年首波推出「豪享吃堡」優惠

台北萬豪酒店歡慶10週年，即日起至6月8日推出「豪享吃堡」限定優惠。圖為10吋「萬豪巨人堡」。（台北萬豪酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕台北萬豪酒店今年迎來開業10週年，宣布推出系列餐飲慶祝活動，首波響應528國際漢堡日，即日起至6月8日推出「豪享吃堡」活動，祭出多重優惠，包含經典漢堡買1送1、10吋「萬豪巨人堡」、深夜限定功夫漢堡等。活動期間於Lobby Lounge點購經典牛肉培根切達起司漢堡含薯條，即免費招待同款漢堡1個，再享軟性飲品及生啤酒暢飲優惠加購價；同時震撼登場10週年限定的10吋「萬豪巨人堡」，含6人份薯條；INGE’S Bar & Grill則推出乾式熟成美國牛肉功夫漢堡套餐及啤酒續杯半價優惠，歡迎消費者透過味蕾與飯店共慶10年光輝。

台北萬豪酒店「豪享吃堡」限定優惠，Lobby Lounge 經典牛肉培根切達起司漢堡享買1送1。（台北萬豪酒店提供）

台北萬豪表示，每年5月28日為國際漢堡日，去年飯店首次推出相關活動迴響熱烈，漢堡熱銷破千個！今年適逢開幕10週年之際，活動全面升級。台北萬豪酒店一樓Lobby Lounge每週一至週五上午11時至下午5時，推出經典牛肉培根切達起司漢堡買1送1優惠，選用美國與紐西蘭牛絞肉手工拍打製成，搭配布里歐麵包、切達起司、香煎培根、小農鮮蔬，佐以酥脆薯條，是國內外旅客推薦的必嘗美味。

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台北萬豪酒店「豪享吃堡」限定優惠，Lobby Lounge 10吋「萬豪巨人堡」。（台北萬豪酒店提供）

至於10吋「萬豪巨人堡」，則是10週年限定震撼話題新品，—整個漢堡重達6公斤，使用超過2公斤手打牛肉漢堡排、1公斤酥脆培根與20片切達起司製成，是一般漢堡的16倍重量、12倍肉量，上桌時更需兩位服務人員協力端上，份量十足，適合6至8人共享，搭佐6人份酥脆薯條，採預訂制。凡點購以上餐點，皆享軟性飲品120分鐘暢飲加購優惠價，或升級軟性飲品及Asahi生啤酒暢飲優惠價。

台北萬豪酒店 「豪享吃堡」限定優惠，INGE’S Bar & Grill「乾式熟成美國牛肉功夫漢堡套餐」。（台北萬豪酒店提供）

20樓高空餐廳INGE’S Bar & Grill則於每日晚間10時至午夜，推出深夜限定「乾式熟成美國牛肉功夫漢堡套餐」，專屬夜貓子打造的奢華宵夜，主打「吃得講究，也要吃得過癮」，嚴選美國Prime等級牛肉，揉合乾式和濕式熟成兩種牛肉黃金比例製成手打漢堡排，以直火高溫燒烤逼出肉香，搭配微辣韓式泡菜、炸地瓜天婦羅，提升整體風味，套餐含INGE’S精選啤酒1杯，凡點用本套餐，再享INGE’S精選啤酒續杯半價優惠1次。

台北萬豪酒店今年歡慶10週年，特別規畫一系列優惠活動回饋消費者。（台北萬豪酒店提供）

台北萬豪酒店於2015年8月份試營運，9月28日正式開幕。做為台灣首間APEC等級會展飯店，過去10年間，已接待數十萬名來自世界各地的國際旅客，承辦逾700場大型國際會議，迎接來自全球138國代表，舉行逾3,700場夢幻婚禮與1,500場大型尾牙春酒，亦舉辦逾30場餐飲客座饗宴，累計邀請超過15顆米其林星星的名廚來台獻藝，更是全台首家全面使用非籠飼雞蛋與動物福利牛奶之國際五星級飯店。值此10週年里程碑，今年特別規畫一系列精采可期的優惠活動，包含即將推出的10週年消費滿千百萬大抽獎、暑期室內卡丁車住房專案、頂級米其林餐飲客座、沉浸式展覽等，期望透過活動回饋賓客長年支持，展現品牌多元魅力。更多相關內容詳詢台北萬豪酒店官網。

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