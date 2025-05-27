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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

福容8店週年慶全台連鎖同慶 總價值百萬大獎等你拿

2025/05/27 22:35

福容淡水漁碼店館內消費每滿千即可參加「滿額抽大獎」，最大獎為雙人入住「海景蜜月套房」1晚。（福容大飯店提供）福容淡水漁碼店館內消費每滿千即可參加「滿額抽大獎」，最大獎為雙人入住「海景蜜月套房」1晚。（福容大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕全台從北到南都有連鎖飯店的福容大飯店，將從6月1日至7月31日推出連鎖週年慶活動，串聯全台8家週年慶分店推出「月月友好日」、「集章抽住宿」等會員專屬優惠。凡活動期間入住任一週年慶分店，即可獲得200元住宿抵用券；不限客房、餐飲消費滿1,000元可獲得一枚章印，集滿指定章數，即可獲得福容家點數加碼獎勵，最高可得2,888點，同步再抽「聯合住宿券」大獎，除此之外，8家分店還有抽機票、3萬元住宿券等，總獎項超過百萬！福容家會員於活動期間入住全台18家任一分店，只要選擇會員住房專案並單筆消費滿額，即可依會員等級獲得點數回饋，嘉義福容voco 6月壽星同慶更可享住1晚送1晚優惠。

福容淡水漁碼店讓親子出遊也充滿驚喜，POPA親子體能館單日暢玩推出一大一小優惠價。（福容大飯店提供）福容淡水漁碼店讓親子出遊也充滿驚喜，POPA親子體能館單日暢玩推出一大一小優惠價。（福容大飯店提供）

福容桃園機場捷運A8店9週年慶住房特別回饋，限量推出精緻客房每晚感恩價。（福容大飯店提供）福容桃園機場捷運A8店9週年慶住房特別回饋，限量推出精緻客房每晚感恩價。（福容大飯店提供）

福容大飯店說明，6月份適逢福容淡水漁碼店、桃園機捷A8店、嘉義福容voco酒店及徠旅高雄店4店週年慶，推出一系列包括抽海景蜜月房、享雙人套房6.27折、親子玩樂一日暢玩，還有餐飲折扣、壽星禮與粉絲抽獎活動等。福容淡水漁碼店推出八重週年限定活動，館內消費每滿千即可參加「滿額抽大獎」，最大獎為雙人入住「海景蜜月套房」1晚，還有烤鴨券、下午茶券與住宿券等多項好禮。此外，預訂指定住房專案再加碼贈送千元抵用券。為了讓親子出遊也充滿驚喜，POPA親子體能館單日暢玩推出一大一小優惠價；餐飲優惠推出田園西餐廳自助百匯4人同行1人半價。飯店內除了享受黃金美人湯，還推出麗養身SPA 7折優惠。福容桃園機捷A8店同樣也推出滿額抽獎，全館單筆消費滿額即有機會帶走雙人來回澎湖機加酒自由行3天2夜、精緻客房住宿券與精品好禮。福粵樓推出週一至週四港點68折優惠、週末田園西餐廳用餐加碼贈「香焗龍蝦料理」，多項驚喜不容錯過。

嘉義福容voco酒店推出「Stay voco Stay Full」住房專案，加百元即可享有2客田園西餐廳半自助式晚餐。（福容大飯店提供）嘉義福容voco酒店推出「Stay voco Stay Full」住房專案，加百元即可享有2客田園西餐廳半自助式晚餐。（福容大飯店提供）

福容徠旅高雄推出「享旅套房含早餐」專案，兩人同行享優惠價。（福容大飯店提供）福容徠旅高雄推出「享旅套房含早餐」專案，兩人同行享優惠價。（福容大飯店提供）

將於6月27日正式邁入1週年的嘉義福容voco酒店，推出「6月壽星同慶」住房專案，可在整個6月享有住1晚送1晚的福利；凡預訂單臥套房或和式套房皆可直接打6.27折；還推出「Stay voco Stay Full」限定住房專案，加價100元即可享雙人田園西餐廳半自助式晚餐，無限量供應的無國界自助餐檯，盡情享用東石鮮蚵、鮮蝦、普羅旺斯燉雞腿等多樣料理，就連嘉義在地經典美味砂鍋魚頭與火雞肉飯都能一次滿足。而田園西餐廳與福粵樓同樣推出抽獎與限時折扣，有機會享半隻龍蝦或丁骨牛排雙人餐免費吃。若想漫遊高雄，體驗港都魅力，鄰近六合夜市的福容徠旅高雄，自6月1日至9月30日推出「享旅套房含早餐」專案，兩人同行每晚享優惠價。更多優惠訊息詳詢福容大飯店官網。

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