李遠小時候沒鞋穿！靠爸雕高蹺走出自信 部長「工藝魂」故事首度曝光

文化部長李遠（右1）出席「2025台灣工藝季」記者會隨後參觀工藝作品。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心舉辦於5月28日舉行「2025台灣工藝季」啟動記者會，文化部長李遠親自出席，與現場工藝匠師、設計團隊、藝文推廣人員一同為這場夏季盛會揭開序幕。今年以「工藝漫活 SLOHAS」為題，將從6月一路展開至8月底，活動策劃5大主題展區，並串聯全臺33個合作單位，總計38個展區共同參與，打造台灣國家級工藝季，點燃匠人魂。

記者會現場設計呼應「水流」概念，從主持人服裝到視覺識別系統都以柔滑流線呼應本屆意象。李遠笑說：「這次Logo設計像水、像鹿，也像台字，色彩能隨時變動，這就是台灣最大的優勢。」他也指出，這不僅是一場季節性活動，「今年應該不是工藝季，而是台灣的工藝年。」

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致詞時，李遠更感性提到自己的童年如何因工藝而不再自卑。他說：「我從小家裡很窮，沒有鞋子穿，常自卑，但我爸爸會親手幫我做大燈籠、雕花高蹺，讓我走在街上可以炫耀一番。」譬如到了元宵節，李遠的父親會找一群朋友製作大型燈籠，「有孔雀、有魚、有鳥，我們就提了很大的燈籠，走出去向別人炫耀，工藝照亮了我灰暗的童年。」他回憶，到了學校運動會比賽時，父親也會特製高蹺，讓他帶去學校比賽，「我爸就會在我的高蹺上雕很漂亮的花紋，我就拿著我爸爸幫我雕的高蹺去學校，也讓我從貧窮中感覺富裕起來。」

李遠最後以「70＋1」致詞作結，引發現場共鳴。他說：「我們常說70才開始，有人覺得那是安慰，但其實，70+1，這個『1』，就是我們生活中最常遺忘但最美好的工藝。」李遠強調工藝不只是技藝，更承載文化記憶與人與人之間的情感流動，「我們終將會看到，工藝成為台灣生活中最熱情的風景。台灣不是只有科技島，終將是工藝島！」

本屆台灣工藝季以「漫漫慢」為概念，分別象徵「水漫漫」、「草慢慢」、「速度很慢」，在焦慮加速的社會裡，倡議以慢工細活回應當代生活。系列活動將橫跨展覽、論壇、手作體驗、市集及匠師駐地創作，地點包含台中文創園區、國立台灣工藝研究發展中心、鹿港魯班公宴等，並與在地文化基地聯手合作，展現「工藝即生活」的日常延伸。

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