自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

李遠小時候沒鞋穿！靠爸雕高蹺走出自信 部長「工藝魂」故事首度曝光

2025/05/28 12:25

文化部長李遠（右1）出席「2025台灣工藝季」記者會隨後參觀工藝作品。（文化部提供）文化部長李遠（右1）出席「2025台灣工藝季」記者會隨後參觀工藝作品。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心舉辦於5月28日舉行「2025台灣工藝季」啟動記者會，文化部長李遠親自出席，與現場工藝匠師、設計團隊、藝文推廣人員一同為這場夏季盛會揭開序幕。今年以「工藝漫活 SLOHAS」為題，將從6月一路展開至8月底，活動策劃5大主題展區，並串聯全臺33個合作單位，總計38個展區共同參與，打造台灣國家級工藝季，點燃匠人魂。

記者會現場設計呼應「水流」概念，從主持人服裝到視覺識別系統都以柔滑流線呼應本屆意象。李遠笑說：「這次Logo設計像水、像鹿，也像台字，色彩能隨時變動，這就是台灣最大的優勢。」他也指出，這不僅是一場季節性活動，「今年應該不是工藝季，而是台灣的工藝年。」

致詞時，李遠更感性提到自己的童年如何因工藝而不再自卑。他說：「我從小家裡很窮，沒有鞋子穿，常自卑，但我爸爸會親手幫我做大燈籠、雕花高蹺，讓我走在街上可以炫耀一番。」譬如到了元宵節，李遠的父親會找一群朋友製作大型燈籠，「有孔雀、有魚、有鳥，我們就提了很大的燈籠，走出去向別人炫耀，工藝照亮了我灰暗的童年。」他回憶，到了學校運動會比賽時，父親也會特製高蹺，讓他帶去學校比賽，「我爸就會在我的高蹺上雕很漂亮的花紋，我就拿著我爸爸幫我雕的高蹺去學校，也讓我從貧窮中感覺富裕起來。」

李遠最後以「70＋1」致詞作結，引發現場共鳴。他說：「我們常說70才開始，有人覺得那是安慰，但其實，70+1，這個『1』，就是我們生活中最常遺忘但最美好的工藝。」李遠強調工藝不只是技藝，更承載文化記憶與人與人之間的情感流動，「我們終將會看到，工藝成為台灣生活中最熱情的風景。台灣不是只有科技島，終將是工藝島！」

本屆台灣工藝季以「漫漫慢」為概念，分別象徵「水漫漫」、「草慢慢」、「速度很慢」，在焦慮加速的社會裡，倡議以慢工細活回應當代生活。系列活動將橫跨展覽、論壇、手作體驗、市集及匠師駐地創作，地點包含台中文創園區、國立台灣工藝研究發展中心、鹿港魯班公宴等，並與在地文化基地聯手合作，展現「工藝即生活」的日常延伸。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應