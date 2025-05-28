十三行博物館交日本新朋友！山梨考古博物館帶來繩文時代驚喜

新北市立十三行博物館5月23日與日本山梨縣立考古博物館正式簽訂《學術文化交流協定書》，締結為姊妹館。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市立十三行博物館近日與日本山梨縣立考古博物館締結為姊妹館，為十三行博物館第5間國外姊妹館。十三行博物館館長羅珮瑄表示，未來將共同規畫展覽，普及考古知識與文化資產，讓台灣民眾認識世界多元文化。更多資訊請至十三行官網（http://www.sshm.ntpc.gov.tw）或粉絲專頁（https://www.facebook.com/13hangmuseum）查詢。

日本山梨縣立考古博物館尤以超過上千件繩文時代的陶器等文物館藏為聞名。（十三行博物館提供）

十三行博物館表示，日本山梨縣立考古博物館於1982年開館，其館藏有上千件繩文時代的陶器、陶偶與相關文物，完整呈現自舊石器時代至江戶時代的歷史脈絡。山梨考古博物館設計如勾玉製作、繩文陶器工藝體驗等活動，讓參觀者親身感受古代技藝精妙。

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博物館指出，山梨縣立考古博物館去年受邀參加「新北市國際考古論壇」及「新北考古生活節」，開啟了雙方洽談締結姊妹館的契機。今年博物館館長羅珮瑄與山梨縣立考古博物館館長高橋龍三郎共同簽署合作協議，並互贈具代表性的文物複製品——十三行「人面陶罐」與山梨「繩紋深鉢」，象徵台日考古文化交流的里程碑。

另外，高橋龍三郎亦受邀於「2025新北市國際考古論壇——考古視野中的競技與永續」中，介紹日本繩文時代的勞動模式，提供跨地域文明比較研究新視角。

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