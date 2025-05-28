「邊走邊中獎」不是爽說說！走完38展區直接抽工藝好物 這檔暑期活動錯過真的哭

2025台灣工藝季限量周邊曝光！民眾參加展覽並完成數位導覽集章任務，即有機會獲得帆布袋、紀念紅帽、設計杯具等實用工藝好禮。（工藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心今（28）日在台灣當代文化實驗場舉辦「2025台灣工藝季——漫活SLOHAS」啟動記者會，宣告38個展區聯合展開，邀全民一起工藝漫遊、邊玩邊抽獎。

本屆工藝季自6月1日起至8月31日橫跨整個暑假，串聯全台33個合作單位、38個展區，從地方工藝、原民手藝到新銳設計特色，共同繪製出一幅充滿活力與創意的「工藝漫遊地圖」，活動不僅涵蓋展覽，更推出「65工藝節」、工藝辦桌、特色市集、工藝行旅及國際論壇等多項精彩內容，帶來多層次、跨領域的文化體驗。

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「2025台灣工藝季」盛大展開 邀您走訪38展區漫遊臺灣工藝 集章抽好禮。（工藝中心提供）

其中，最大亮點之一，就是今年推出結合智慧導覽的「數位集章抽好禮」活動：民眾只要實地造訪展區、掃描導覽點，即可集章參加抽獎，有機會帶走限量工藝好物。

工藝中心說明，今年適逢中心成立70＋1週年，強調「從心開始」的「心工藝運動」，期待民眾透過「慢旅行」與「慢設計」，重新連結人與物的情感，實踐永續與美學生活。獎品包含「漫活SLOHAS」工藝季專屬紀念品、精緻手工藝品等，部分獎項每日限量發送，鼓勵大眾從地方出發，用雙腳走讀台灣的工藝魅力。

這個夏天，展開趣味十足的工藝漫遊之旅，親身感受台灣工藝的溫度與魅力，還有機會把好禮帶回家，讓工藝變成你生活中的日常驚喜。活動詳詢「台灣工藝季」活動官網（slohas.tw）。

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