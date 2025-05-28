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藝術轉動社區 「潮汐記憶的詩性神話編年」鼎灣社區展出

2025/05/28 17:08

藝術家謝騆瑜說明創作意義，即日起在鼎灣活動中心展覽。（台南生活美學館提供）藝術家謝騆瑜說明創作意義，即日起在鼎灣活動中心展覽。（台南生活美學館提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕文化部所屬國立台南生活美學館攜手澎湖縣政府文化局，今（28）日在澎湖縣湖西鄉鼎灣社區舉辦「潮汐記憶的詩性神話編年——藝術家謝騆瑜駐村發表」展覽開幕活動，出席人員包括國立台南生活美學館組長楊雅琪、藝術家洪根深、澎湖縣政府文化局長陳鈺雲、湖西鄉長陳振中、鼎灣村長洪良利、藝術轉動社區計畫主持人吳瑪悧與駐地藝術家謝騆瑜、土土實驗工作室、衣谷艸容製造所等人，鼎灣社區居民熱情參與，場面熱絡。

藝術家駐村計畫，藝術家謝騆瑜進駐鼎灣活動中心。（國立台南生活美學館提供）藝術家駐村計畫，藝術家謝騆瑜進駐鼎灣活動中心。（國立台南生活美學館提供）

「藝術轉動社區計畫」自2023年「洪根深鼎廬藝動基地」啟動以來，已薦送5組藝術家進駐鼎灣社區；藝術家洪根深表示，鼎灣村是他成長的地方，祖厝能夠轉化為藝術基地對他而言別具意義。希望透過藝術家進駐與創作，為社區注入新的活力，並與鼎灣的在地文化激盪出更多對話與可能性。

吳瑪悧表示，藝術家謝騆瑜進駐澎湖期間，在澎湖鼎灣社區、望安花宅聚落、將軍澳嶼進行觀察與田調，運用實驗性的文字與複合媒材，呈現島嶼生態變遷與物種存續議題，打造出結合想像與現實的創作。期盼藝術家在進駐過程中也能夠引發在地共鳴、打開居民更寬廣的想像視野。

藝術家謝騆瑜在鼎灣活動中心展出「潮汐記憶的詩性神話編年——藝術家謝騆瑜駐村發表」，為其長期創作滅絕物種的生活模式系列的全新延伸。作品結合澎湖出產的章魚、已滅絕的鬣狗與外來種銀合歡等意象，反思人類活動對生態的影響，並想像人類與滅絕物種之間可能存在的共生關係。

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