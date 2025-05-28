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第25屆雪梨雙年展揭曉主題「重新記憶」！台灣藝術家陳界仁、張恩滿入選首波名單

2025/05/28 17:07

台灣藝術家張恩滿。（芮米斯影像製作有限公司攝、原住民族委員會原住民族文化發展中心提供）台灣藝術家張恩滿。（芮米斯影像製作有限公司攝、原住民族委員會原住民族文化發展中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕在文化部支持下，駐雪梨台北經濟文化辦事處文化組續攜手雪梨雙年展（Biennale of Sydney）擴大合作台灣藝術家參展計畫。雪梨雙年展於昨（27）日正式對外公布2026第25屆雪梨雙年展主題、展場，以及第一波37位參展藝術家名單，包括陳界仁及張恩滿等2名台灣藝術家，並預計於10月公布更多參展藝術家名單。

第25屆雪梨雙年展主題為「重新記憶」（REMEMORY），一種重新探討、重新建構和重新主張被抹去或被壓抑的歷史的方式，「重新記憶」象徵著記憶和歷史的交叉點，其中回憶成為重新組合過去片段的行為，無論是個人的、家庭的或集體的。雙年展連結的是記憶與遺忘之間的微妙空間，透過參與重新記憶，藝術家將突顯被邊緣化的敘事，分享未被講述的故事，並激勵觀眾重新思考記憶是如何塑造身分認同、歸屬感，以及新社群和連結的創造與慶祝。

台灣藝術家陳界仁。（Masahiro Masunuma攝、陳界仁提供）台灣藝術家陳界仁。（Masahiro Masunuma攝、陳界仁提供）

陳界仁的作品探討公司王國與技術控制對於當代社會的影響，自2010年起關注全球趨向臨時工的轉變，由此導致的個體行動能力喪失，將此情況稱為「全球監禁」或「在地流放」，並借鑒佛教哲學「以欲化欲」和「以幻解幻」的思辯路徑。陳界仁試圖透過創作實踐，重新想像在全域式操控技術和自動化時代中抵抗和變革的可能性。

張恩滿擁有一半來自母親排灣族的血統，其創作運用媒介包括動態影像、攝影、裝置及結合各種創意的形式，探討台灣原住民族如何在現代化和都市化的背景下，適應不斷變化的社會文化環境及生存條件，這一切根植於自身經歷和傳承。張恩滿以此作為創作的出發點，挖掘失落的歷史和敘事，以探索更廣泛的世界，並體現藝術所擁有的變革潛力。

第25屆雪梨雙年展藝術總監霍爾・阿爾・凱西米（Hoor Al Qasimi）為沙迦藝術基金會的主席暨總監，自2002年起擔任沙迦雙年展總監（Sharjah Biennial），為沙迦藝術基金會和眾多國際機構策劃及聯合策劃許多重要展覽，2017年被任命為國際雙年展協會（International Biennial Association, IBA）主席，並擔任沙迦非洲學院主席、沙迦建築3年展總監，以及新成立的沙迦全球研究大學的負責人，同時擔任2025年第6屆愛知3年展藝術總監。2024年榮膺英國知名雜誌《Art Review》排行榜「權力100」（「Power 100」）之首，反映她在全球藝術界的卓越影響力。

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