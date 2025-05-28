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2026威雙定調「小調」！柯沃「臨別理念」曝光：藝術家任務是聆聽而非代言

2025/05/28 20:00

科尤・柯沃生於喀麥隆、成長於蘇黎世，是一位橫跨非洲與歐洲文化的策展人。（© Mirjam Kluka、威尼斯雙年展基金會提供）科尤・柯沃生於喀麥隆、成長於蘇黎世，是一位橫跨非洲與歐洲文化的策展人。（© Mirjam Kluka、威尼斯雙年展基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕第61屆威尼斯國際藝術雙年展（La Biennale di Venezia）於2025年5月27日，在威尼斯總部卡朱斯提尼安宮（Ca' Giustinian）召開記者會，正式宣布2026年展覽主題為「In Minor Keys」（暫譯：「小調」）。展覽將於2026年5月9日至11月22日舉行，展場分布於綠園城堡（Giardini）、軍火庫（Arsenale）與威尼斯多個場域。本屆展覽由已故策展人科尤・柯沃（Koyo Kouoh）生前策畫，威尼斯雙年展基金會在其家屬全力支持下，決定全面尊重並執行她的策展構想，完整呈現其最後的藝術遺志。

策展主題「In Minor Keys」原由柯沃於2024年10月獲任策展人後開始構思，她以音樂中的「小調」做為策展的哲學框架，並於2025年4月底完成策展論述。柯沃認為，「小調」不僅是一種音樂結構，更是一種情感召喚與隱喻語言。它拒絕壯麗與齊整，而選擇柔和、哀歌與耳語的頻率，蘊藏詩意與即興之門。

她在論述中提到：展覽主題不以宏大論述為導向，也不試圖逃避當代交織的危機，而是主張重新連結藝術最原始的棲地，包含情感、感官與主觀知覺。「『小調』像是一座座島嶼，自成體系，擁有豐富的生態與社會生活。它們是藝術家打造出的世界，是艱難時刻中的精神綠洲。」

柯沃將更將之比擬為一場自由爵士樂式的共鳴場，不強調和諧，卻擁抱錯落與多聲部的節奏。她強調，藝術家不只是作品的生產者，更是社會與心理狀態的關鍵詮釋者，是建立關係與催化可能的節點。她指出：「藝術家是通往小調與其之間的媒介；而我們的任務，不是為他們代言，而是學會聆聽。」在「In Minor Keys」的策展觀中，藝術成為召喚與感知的管道，展覽形式將以創作實踐為核心，跨越學派、感官與方法，邀請觀者進入如夢似幻的探索旅程。

策展論述最後也提到，「In Minor Keys」不只是一次展覽命題，也是一項理念聲明：在過度生產與全球危機的浪潮下，藝術必須重回其情感與人性的本質；而這樣的轉變，正早已悄然開始，在那些聆聽、共鳴與小調的創作中默默進行。

本屆展覽將於2026年2月25日正式公布藝術家名單與展覽設計細節。詳詢La Biennale di Venezia官網。

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