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軍方讓地 古蹟劉銘傳隧道可望年底全面開放

2025/05/29 14:23

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市定古蹟劉銘傳隧道修復後，目前僅開放北口，同時避開蝙蝠的哺育期，5月開始僅開放團體預約導覽，但效果不佳。市府與軍方協調，軍方同意讓出部分土地，讓隧道南口打開，市府正在施做步道串聯到獅球嶺砲台，預計今年底可以全面開放，並從隧道連接到砲台，但會採取人流管制，尤其是蝙蝠的哺育期。

市定古蹟「劉銘傳隧道」，又稱獅球嶺隧道，1890年完工，是台灣首任巡撫劉銘傳任內所興建的現代化鐵路隧道，是台灣首座也是僅存的鐵路隧道遺址，因隧道內排水不良有部分崩塌，2009年起封閉隧道，2019年進行古蹟修復工程，封閉15年，去年重新開放。

劉銘傳隧道去年1月開放團體觀，4月開放自由參觀，吸引很多人潮，1至4月就有3700人參觀，但隧道內約有10、20隻台灣葉鼻蝙蝠，因5到9月為繁殖期及育幼期，參觀人潮恐干擾蝙蝠育幼期，因此調整劉銘傳隧道參觀方式，去年5月起僅開放團體預約導覽參觀。

市議員吳驊珈和秦鉦都關心劉銘傳隧道開放時間，吳驊珈認為團體預約效果不佳，希望儘早開放，秦鉦建議在八德路點亮劉銘傳燈蝕意象。

文化觀光局長江亭玫表示，劉銘傳隧道北口已經完工，南口軍方同意柵欄往後移，部分廢棄崗哨拆除，文觀局從南口興建步道到獅球嶺的平安宮，可以銜接到古蹟獅球嶺砲台，預計11月完工，劉銘傳隧道預計年底會全面開放，從隧道一直延伸到砲台。

江亭玫指出，隧道內的蝙蝠保育，已經和基隆野鳥學會及台灣蝙蝠協會研議，並參考台灣其他地方做法，隧道內加裝監測器，未來隧道開放期間會限制隧道內人流管制，哺育期和一般期會有限制不同參觀人數，同時有關志工導覽、維管等軟體正在規畫中，兼顧生態與觀光。

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