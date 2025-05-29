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（影音）零雨這首詩太會「唱」！草莓救星新MV神還原父女道別瞬間

2025/05/29 13:26

姚愛寗（右）和王孝程在〈頭城——悼F〉MV擔任男女主角。（目宿媒體提供）姚愛寗（右）和王孝程在〈頭城——悼F〉MV擔任男女主角。（目宿媒體提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕農曆五月五日「詩人節」前夕，長年致力於文學與紀錄片推廣的目宿媒體推出全新詩歌企劃「聽見零雨」，攜手金曲歌手羅思容與草莓救星、緩緩Huan Huan、OVDS、庵心自在所等4組獨立樂團，為詩人零雨的作品譜曲成歌。首波單曲〈頭城——悼F〉昨（28）日上架，MV同步釋出，讓更多人「聽見詩，也看見感情的深流」。

目宿媒體表示，零雨是一位低調但文采橫溢的詩人，用字簡潔凝鍊，寓意卻浩瀚深邃。無論是百年女性群像、台灣鄉間山水，還是東西方的哲學、神話、藝術，都能走向她的筆。即將出版第十本詩集的零雨，在宜蘭過著簡單生活，卻以詩的形式，見證了半個世紀以來台灣社會的劇烈變化。零雨獲得紐曼華語文學獎時指出，她的書寫，是為了彰顯人類的堅強而不是脆弱。她也是繼楊牧、朱天文、張貴興之後，第4位獲得此獎的台灣作家。這樣一位詩人，目宿想藉由流行音樂的魅力，讓更多人聽見她、認識她。

姚愛寗在〈頭城——悼F〉MV中尋找過去的記憶。（目宿媒體提供）姚愛寗在〈頭城——悼F〉MV中尋找過去的記憶。（目宿媒體提供）08姚愛寗主演的〈頭城——悼F〉MV在宜蘭頭城拍攝。（目宿媒體提供）08姚愛寗主演的〈頭城——悼F〉MV在宜蘭頭城拍攝。（目宿媒體提供）

第一波單曲由草莓救星改編〈頭城——悼F〉，以火車旅程隱喻離別與思念。主唱吳曉萱透露旋律在走路時自動浮現，貝斯手呂海棻則以真實鐵道聲營造「穿越感」，MV更由導演林野以《星際效應》為靈感拍攝，場景涵蓋台鐵列車、頭城海岸與龜山島地景，由姚愛寗與王孝程詮釋親情的情感鉤沉。

目宿媒體指出，而以詩作〈女兒〉為靈感的專輯《女兒的九十九種藍》將於8月由羅思容發行，聚焦女性自我認同與生命歷程，羅思容坦言「一晚就寫完十首旋律」，並以藍調、爵士、搖滾鋪陳詩的內斂與奔放。接下來將推出的3首新曲包括緩緩Huan Huan的〈缺口—寄W〉、OVDS的〈特技家族〉、庵心自在所的〈槿花〉，分別融合民謠、饒舌與台語雷鬼節奏，讓每一首詩都用不同聲響、節奏與情緒被再次「閱讀」。

目宿媒體說明，改編自零雨代表作〈女兒〉組詩的專輯《女兒的九十九種藍》，由羅思容譜曲、演唱。10首組詩書寫女性在不同人生階段的成長與蛻變，觸及創傷、離別、自我認同等主題，語言質樸卻富含力量。「零雨的詩總是像莊周夢蝶，淺顯易懂但卻又暗潮洶湧，建構在現實之上卻又超乎現實，」

詩人零雨作品〈頭城——悼F〉由草莓救星改編。（資料照，記者胡舜翔攝）詩人零雨作品〈頭城——悼F〉由草莓救星改編。（資料照，記者胡舜翔攝）

專輯製作陣容堅強，包含吉他手兼共同製作人陳思銘、實驗聲響王榆鈞、鋼琴周意紋等音樂人參與。團隊歷經了兩年的演唱與編曲探索，融入藍調、爵士、搖滾等多元風格，打造出獨特又貼合詩境的十首歌曲。此次跨界合作，不只聽見零雨，也讓零雨的詩在不同世代耳中，活出新的形式與共感。

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