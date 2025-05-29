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端午連假 板橋放送所「白蛇傳」應景免費表演

2025/05/29 15:45

〔記者黃子暘／新北報導〕明（30）日起至6月1日為端午連假，新北市文化局長張䕒育表示，市府與新北市當代傳奇文化藝術基金會合作，在連假期間於位在板橋區的市定古蹟「台北放送局板橋放送所」舉辦「放送節慶——端午傳愛」系列活動，5月31日至6月1日下午將有舞龍、擊鼓與送瘟神儀式、傳統戲曲白蛇傳經典片段〈遊湖〉、〈盜仙草〉表演，3天活動免費入場。

張䕒育說，「台北放送局板橋放送所」是日據時期台灣5大廣播設施之一，見證台灣廣播歷史與文化發展，2022年起，板橋放送所以OT方式委託當代經營管理，公私協力推動古蹟改善，被文化部肯定為百大文化基地；邀請大眾端午連假來板橋放送所體驗節日習俗，「端午傳愛」系列活動包括舞龍巡禮、端午民俗小市集、「白蛇傳」展演，還有猜詩謎彩蛋活動。

文化局表示，5月30日至6月1日連續3天都有民俗小市集，5月31日、6月1日下午2點半，由興傳奇青年劇場帶來舞龍、擊鼓與送瘟神儀式，下午3點半及4點半演出白蛇傳經典片段〈遊湖〉、〈盜仙草〉，3天活動免費入場。

文化局補充，為確保民眾安全，如遇雨天，將適度調整活動內容，詳細資訊可洽板橋放送所粉專，或洽當代傳奇文化藝術基金會（02）2392-3868＃2007。

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